หนองคายยึดยาบ้าได้อีก1ล้าน3แสนเม็ดมูลค่า39ล้านบาท

หนองคาย-ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอสังคม ออกลาดตระเวนจุดเสี่ยงแนวชายแดน พบกระสอบต้องสงสัย 3 หีบห่อ วางอยู่ริมน้ำโขง เปิดดูเป็นยาบ้านับได้ 1,300,000 เม็ด มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท คาดขบวนการยาเสพติดเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนใน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้(21 มี.ค.) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสังคม จ.หนองคาย นายศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย , นายนวน โทบุตร นายอำเภอสังคม, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีทอง ผกก.สภ.สังคม,นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอสังคม ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า บรรจุอยู่ในหีบห่อ 3 หีบห่อ จำนวนประมาณ 1,300,000 เม็ด มูลค่าประมาณ 39 ล้านบาท
การตรวจยึดในครั้งนี้ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.ตำบลสังคม อ.สังคม ได้ร่วมกันออกลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงตามลำน้ำโขง ช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. วันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา จนกระทั่งไปถึงริมน้ำโขง บ้านผาแดง หมู่ 3 ต.สังคม ก็พบหีบห่อต้องสงสัย 3 หีบห่อใหญ่ วางอยู่ริมแม่น้ำโขง
ตรวจสอบพบห่อบรรจุยาบ้า จึงได้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสังคมและหน่วยงานความมั่นคงเข้าตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยน้ำยาวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) คาดว่าจะเป็นยาเสพติดที่ขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบนำเข้าประเทศมาเพื่อรอการลำเลียงเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ.