(คลิป)ระทึก! งูจงอางยักษ์ยาวกว่า 4 เมตร บุกบ้านปชช.วังน้ำเขียว แจ้งกู้ภัยช่วยจับนำปล่อยป่าทับลาน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึก! งูจงอางยักษ์ ยาวกว่า 4 เมตร บุกเข้าบ้านเรือนประชาชนวังน้ำเขียว โคราช ต้องแจ้งกู้ภัยช่วยจับ ได้อย่างปลอดภัย นำปล่อยเข้าคืนป่าทับลาน
วันนี้ ( 21 มี.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล( ฮุก 31) นครราชสีมา จุด ไทยสามัคคี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีสัตว์เลื้อยคลาน ประเภทงู ได้เลื้อยเข้ามาในบ้านเรือน เลขที่ 97 ม.6 บ้านห้วยใหญ่ใต้ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมอาสากู้ภัยที่มีความชำนาญจับสัตว์เลื้อยคลาน นำอุปกรณ์เป็นคีมจับ , ตะขอจับงู และกระสอบสำหรับใส่ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เมื่อไปถึง เจ้าของบ้านได้แจ้งว่า เห็นงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปด้านหลังบ้าน และหลบซ่อนตัวอยู่ในกองสิ่งของที่วางไว้หน้าห้องครัว กู้ภัยฯ จึงเดินเข้าไปมองหาตัวงูและใช้อุปกรณ์ตะขอจับงูเขี่ยไปตามสิ่งของ ว่า ส่วนหัวและหางของงูอยู่ตำแหน่งใด ก่อนที่จะ ค่อยๆ เขี่ยหางงู แล้วใช้มือดึงที่หางเพื่อนำงูออกมาจากซอกถังที่หลบซ่อนอยู่ จากนั้น ใช้คีมคีบจับที่บริเวณลำคอของงู และใช้มือจับที่ไปส่วนหัวของงูด้วยความชำนาญ แล้วจึงช่วยกันอุ้มประคองตัวงูออกมายังที่โล่งหน้าบ้าน
จากการตรวจสอบพบว่า เป็นงูจงอางขนาดใหญ่ ความยาวกว่า 4 เมตร คาดว่า น่าจะมีอยู่อาศัยตามป่ารอบๆ บ้านเรือน และในช่วงกลางวันที่สภาพอากาศร้อนจัด จึงเลื้อยเข้ามาหลบร้อนในบ้านเรือนของชาวบ้าน พร้อมกับจับสัตว์ขนาดเล็กกินเป็นอาหาร จึงแจ้งเตือนชาวบ้านให้ดูแลบ้านเรือน หมั่นจัดเก็บทำความสะอาดบ้านและบริเวณโดยรอบบ้านให้โล่ง เพื่อไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเข้ามาหลบอาศัยจนอาจทำอันตรายชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงได้
ส่วนงูจงอางที่จับได้นี้ อาสากู้ภัยฯ จะได้นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในป่าทับลานต่อไป