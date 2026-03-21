(คลิป)ยังโกลาหล!เจ้าของปั๊มถามตรงใครกักตุนน้ำมัน ชี้เคยขายวันละหมื่นลิตร วันนี้ได้โควตาวันละ 3 พัน

ลำพูน – เจ้าของปั๊ม..อัดคลิปถามตรง จี้รัฐพูดความจริงได้แล้วใครกักใครกักตุนน้ำมัน?..เผยเคยขายวันละหมื่นลิตร แต่ได้มาวันละ 3 พัน ไม่โกลาหลยังไงไหว
น.ส.น้ำเพชร มาลีเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมันเซลล์ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน ได้อัดคลิประบายถึงสถานการณ์น้ำมันที่ยังตึงตัว-ขาดแคลน จนถึงวันนี้(21 มี.ค.69)ว่า บริษัทแม่อ้างว่าไม่มีน้ำมัน ส่งมาเพียงวันละ 3 พันลิตรเท่านั้น ซึ่งปกติปั๊มขายให้กับลูกค้าวันละ 1 หมื่นลิตร ทำให้เกิดสภาพที่เห็น คือ คนมารอเติมน้ำมันแต่ปั๊มไม่มีน้ำมันให้
ถึงแม้รัฐระบุว่ามีน้ำมันส่งมาให้ จ.ลำพูน ทุกวัน แต่ปริมาณน้ำมันที่ส่งมาต่ำกว่าความต้องการใช้ พอมีระบบแจ้งเตือนว่าปั๊มไหนมีน้ำมันบ้างประชาชนก็แห่ไปเติมปั๊มนั้นจนคิวยาวเหยียด แต่ถ้าทุกปั๊มมีน้ำมันส่งเข้ามาอย่างเพียงพอ มันจะไม่เกิดปัญหานี้เลย
“ลำพูนเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีโรงงานเยอะมากๆ และมีระบบโลจิสติกส์ที่ต้องรับส่งสินค้าทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันสูงแต่ปริมาณน้ำมันที่ส่งเข้ามาในจังหวัดมีน้อยกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ ซึ่งตอนนี้ไม่ใช้ภาวะที่ประชาชนกักตุนน้ำมัน แม้แต่ปั๊มน้ำมันเองก็ไม่สามารถกักตุนน้ำมันได้เพราะว่ารับน้ำมันมาเท่าไหร่ก็ขายหมดทุกลิตรเพราะว่าทางพานิชย์ จังหวัดได้ขอความร่วมมือมา”
ส่วนตนดูแลลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมหลายราย เวลาที่น้ำมันส่งมาถึงทางปั๊มจะมากำหนดให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวทั้งรถเทรลเลอร์ รถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่ เติมน้ำมัน 500 บาท หรือ 1 พันบาทไม่ได้ เพราะรถกลุ่มนี้ต้องใช้ส่งสินค้าทางไกล
“ตอนนี้ได้รับผลกระทบมากๆ ภาครัฐออกมาพูด..เป็นไปไม่ได้ที่น้ำมันจะหมดปั๊ม เพราะมีการส่งน้ำมันเข้าระบบตลอด อยากถามว่าท่านเคยมาดูที่ปั๊มน้ำมันหรือไม่ เห็นข่าวที่ประชาชนแห่ต่อคิวเติมน้ำมันหรือไม่ สถาการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากปริมาณน้ำมันที่ส่งมาที่ปั๊มน้อยกว่าความต้องการซึ่งไม่เคยคิดว่าจะเกิดวิกฤติระดับนี้”
ตอนนี้อยากให้รัฐบาลออกมาพูดความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่ น้ำมันอยู่ที่ใคร ใครเป็นคนกักตุนไว้และใครมีอำนาจในการสั่งการในการที่จะสั่งจ่ายน้ำมันออกมาก็ให้รีบทำรีบจัดการรีบแก้ไข เพราะว่าตอนนี้ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งตลอดจนประชาชนไม่ไหวแล้ว
ส่วนของผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันเราเองมาเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและถามว่าตัวเราเองกลัวว่าจะได้รับผลกระทบมั้ยซึ่งเราได้รับผลกระทบแน่ๆอย่างเช่นยอดการขายน้ำมันของปั๊มลดลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่รายจ่ายประจำภายในปั๊มยังอยู่เหมือนเดิม 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วปั๊มน้ำมันได้ส่วนต่างกำไรแค่หลักสตางค์ไม่ถึงบาท อย่างเช่นรถมาเติมน้ำมันดีเซล 1 พันบาท ได้ 30 ลิตร กำไรลิตรละ 60 สตางค์เอง
ส่วนบรรยากาศตามปั๊มต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูน ทั้งในตัวเมือง แหล่งใกล้นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต่างมีรถทยอยเข้าเติมน้ำมันกันอย่างต่อเนื่องจนคิวยาวแทบทุกปั๊ม บางปั๊มน้ำมันดีเซลหมดแล้ว ประกอบกับประชาชนที่มาเติมก็จะเติมเต็มถังเอาไว้ก่อน เพื่อความอุ่นใจว่าจะไม่กระทบหากน้ำมันขาดแคลนหนักกว่านี้