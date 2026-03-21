จันทบุรี -สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน- มังคุด จันทบุรี จัดประชุมกำหนดทิศทางดำเนินงานเตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกปี 69 ท่ามกลางวิกฤตพลังงาน ขณะที่ กรมการค้าภายในให้ความมั่นใจแผนขนส่งสินค้าทั้งทางเรือ-รถไฟไปจีน
วันนี้ (21 มี.ค.) สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน- มังคุด จ.จันทบุรี ได้จัดการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2569 ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัด และเตรียมความพร้อมอย่างบูรณาการให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกและโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อต้อนรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังจะมาถึง
โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ และมี นายจุรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา รวมทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่ากระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทย และกำลังเดินหน้าสื่อสารภายใต้แนวคิด "Thailand : The Land of Tropical Fruits" ควบคู่ไปกับการเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ
อาทิ ภูมิภาคอาเซียน สหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริโภคชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นหลัก
จึงต้องเร่งให้ความรู้ต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการสินค้าผลไม้ประจำปี 2569 ที่ครอบคลุมกระบวนการส่งออก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ
ส่วนความกังวลในเรื่องวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิง ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและระบบโลจิสติกส์ในการส่งออกผลไม้ในอนาคตนั้น ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมแผนสำรองสำหรับระบบการขนส่งทางเรือไว้แล้ว
และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเพิ่มช่องทางการขนส่งทางรถไฟเพื่อให้การส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน ซึ่งถือเป็นตลาดผู้บริโภคหลักของไทย สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่หยุดชะงัก และรักษามาตรฐานคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค