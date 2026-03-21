เรียงแถวขอโทษ-ขอโอกาสทำดี!ชาวบ้านฉกกุ้งสดรถพลิกคว่ำข้างถนนเถินยอมรับผิด แต่คดียังเดินหน้า-ทยอยชดใช้

ลำปาง – สส.ประสาน ผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน นำชาวบ้านฉวยโอกาสเก็บกุ้งสดรถยางแตกพลิกคว่ำตกข้างถนนเถิน หอบกระเช้าขอโทษ ยอมรับผิดพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม-ขอโอกาสสังคมทำความดีไถ่โทษ ด้าน ตร.เผยคดีก็ยังคงเดินหน้าต่อ เบื้องต้นผู้เสียหายแจ้งยอดความเสียหาย 300,000 บาท เสนอให้จ่ายก่อน 6 หมื่น ที่เหลือทยอยชำระก่อนศาลตัดสินคดี
ความคืบหน้า กรณีรถบรรทุกกุ้งยางแตกเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อคืนวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลาประมาร 22.45 น. ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาที่เกิดเหตุและได้เก็บกุ้งของผุ้เสียหายที่บรรทุกมาในรถไป จากทั้งหมดที่บรรทุกมา 120 กล่อง รวม 1,200 กิโลกรัม เหลือเพียง 4 กล่อง รวม 40 กิโลกรัมเท่านั้น
แม้ในช่วงที่เกิดการชุลมุนผู้เสียหายและพยานได้พยายามห้ามแต่ไม่เป็นผล จนต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน และเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เถิน ในเวลาต่อมา
วันนี้ (21 มี.ค.69) นายคะนอง อิต๊ะปากุล ผญบ.ม.8 และ นายนิคม มะโนปิง กำนันตำบลแม่ถอด นำชาวบ้านรวม 31 คน(อีก 1 คน ยังอยู่ต่างจังหวัด) ที่เข้าไปเก็บกุ้ง มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ นำกระเช้าเข้าขอโทษผู้เสียหาย ขอน้อมรับผิดในสิ่งที่กระทำลงไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมีนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู สส.ลำปาง เขต4 เป็นตัวกลางประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนัดผู้เสียหายมาพบกับชาวบ้านในวันนี้ ซึ่งชาวบ้านทุกคนยืนยันว่ามาด้วยความสมัครใจ
นายคะนอง อิต๊ะปากุล ผญบ.ม.8 ได้เป็นตัวแทนชาวบ้าน ม.8 บ้านแม่เตั๊ยะนอก ต.แม่ถอด ยกมือไหว้ขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคนในหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอเถินทั้งหมด และขอโอกาสให้กับชาวบ้านทั้งหมดในการกระทำความดีไถ่โทษ โดยระบุว่าหมู่บ้านของตนอยู่ติดถนน ปกติจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ต่อจากนี้ก็จะให้ชาวบ้านเป็นจิตอาสา เพื่อทำความดีไถ่โทษ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
นายนิคม มะโนปิง กำนันตำบลแม่ถอด ก็ได้ขอโทษสังคมที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น และทำให้คนทั้งตำบล - อำเภอถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยบอกว่าจากนี้ก็ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้ที่เข้าไปเก็บกุ้งในจำนวน 32 คน กระจายอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ ม.1 ม..2 และ ม.8 ได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจชาวบ้านไม่ให้กระทำการในลักษณะนี้อีก แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้เป็นบทเรียน และขอให้สังคมให้อภัย
ด้านทนายความของผู้เสียหาย เผยว่าบรรยากาศในวันนี้ก็รู้สึกดี และผู้เสียหายก็เสียหายจริง ซึ่งหากบริษัทได้รับการเยียวยาก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในเวลาขึ้นศาล ส่วนการดำเนินคดีก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
นางสาวเพ็ญพักตร์ รัตนคำฟู สส.ลำปาง เขต4 เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกสะเทือนใจ แต่เมื่อชาวบ้านทำผิดสำนึกผิดแล้ว และบางคนเพิ่งทำผิดครั้งแรกก็อยากขอโทษต่อผู้เสียหาย ขอโทษต่อสังคมและชาวลำปาง รวมทั้งอยากขอให้โอกาสกับชาวบ้านเพื่อให้ทำความดีไถ่โทษในครั้งนี้ด้วย
ด้าน พ.ต.อ.กิตติ มาลีหวล ผกก.สภ.เถิน ได้เปิดเผยว่า ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ชาวบ้านรู้ว่าผิดและมาขอโทษพร้อมยอมรับผิด อย่างน้อยก็จะได้ลดกระแสสังคมลงได้ แต่ก็เป็นคนละส่วนกับการดำเนินคดี ซึ่งการดำเนินการสอบสวนขณะนี้ สอบปากคำชาวบ้านไปแล้ว 31 ราย เหลือ 1 ราย ยังอยู่ต่างจังหวัดและจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันจันทร์ ซึ่งทั้งหมดยอมรับสารภาพโดยสมัครใจทุกคน พร้อมเข้าสู่ขบวนการตามกฎหมาย ซึ่งได้แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา 1.ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอยู่ในที่เกิดเหตุ 2.การลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้า
เบื้องต้นทางชาวบ้านได้เจรจากับผู้เสียหาย โดยทางผู้เสียหายได้ชี้แจงค่าเสียหายเบื้องต้นยอด 300,000 บาท โดยเสนอให้ชาวบ้านซึ่งพร้อมใจกันที่จะร่วมกันชำระทั้งหมดโดยเฉลี่ยยอดกัน ขอให้จ่ายค่าเสียหายบางส่วนให้กับบริษัทฯ ก่อนเป็นเงิน 60,000 บาท ส่วนที่เหลือค่อยทยอยชำระก่อนศาลจะตัดสินคดี ทั้งนี้พนักงานสอบสวนขอให้ชาวบ้านปรึกษากันและจะได้แจ้งทางบริษัทผู้เสยหายอีกครั้ง