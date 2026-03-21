(คลิป)นักท่องเที่ยวแห่รับพลังสุริยะในวันวสันตวิษุวัต@ปราสาทกู่พันนา อ.สว่างแดนดิน

สกลนคร-นักท่องเที่ยวแห่รับพลังสุริยะในวันวสันตวิษุวัต ณ ปราสาทกู่พันนา อ.สว่างแดนดิน เป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดีตามหลักดาราศาสตร์และเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมสร้างขึ้นเพื่อให้ไพร่ฟ้าประชาชนได้รับพลังจากแสงอาทิตย์เสริมสร้างพลังชีวิตและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(21 มี.ค.) เวลา 06.30 น.นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร สมาคมท่องเที่ยวสกลนคร ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงดาราศาสตร์และความเชื่อ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2569 ณ ปราสาทขอมกู่พันนา อำเภอสว่างแดนดิน
โดยไฮไลท์สำคัญคือเช้าวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันวสันตวิษุวัต นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรม จิบกาแฟแลตะวัน ชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงช่องประตูปราสาทกู่พันนา ซึ่งเป็นช่วงที่เวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดีตามหลักดาราศาสตร์ สะท้อนภูมิปัญญาโบราณในการสร้างศาสนสถานให้สอดรับกับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย์
ความหมายสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือ ปราสาทกู่พันนา ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น อโรคยาศาล หรือโรงพยาบาลในสมัยโบราณตามพระราชดำริของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม เพื่อใช้เป็นที่บำบัดรักษาโรคทั้งทางกายและทางใจแก่พสกนิกร การมารับพลังสุริยะ ณ สถานที่แห่งนี้ในวันวิษุวัต จึงมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าเป็นการรับพลังจากธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
สำหรับโปรแกรมการเดินทาง 2 วัน 1 คืน ยังรวมจุดเช็กอินสำคัญในสกลนคร ดังนี้ กราบสักการะพญานาคเผือก ณ วัดป่าหนองชาด เยือนวัดป่าภูริทัตตถิราวาส ชมกุฏิหลวงตาบัวและกุฏิทางเดินจงกรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ชมภูมิปัญญาผ้าครามสู่สากล ณ วิทยาลัยบ้านดอนกอย
เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ผสมผสานกับสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ทั้งพลังงานจากแสงสุริยะ และเพื่อพลังใจกลับไปทำงานต่อ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเส้นทางรองรับนักท่องเที่ยวมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นที่ จ.อุดรธานี.