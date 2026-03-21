ชื่นชมพนักงานรถไฟน้ำใจงาม! เจ้าหน้าที่สถานีนครปฐมบริการด้วยรอยยิ้ม สร้างภาพลักษณ์ภาครัฐ

นครปฐม - ประชาชนแห่ชื่นชมเจ้าหน้าที่รับส่งสินค้าสถานีรถไฟนครปฐม การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังให้บริการด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกงาน แม้สินค้ามูลค่าเพียงเล็กน้อยก็ใส่ใจ สะท้อนจิตวิญญาณงานบริการภาครัฐ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดกระแสชื่นชมในหมู่ประชาชนและผู้มาใช้บริการรับส่งสินค้าของสถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม ภายใต้การดูแลของ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีของ น.ส.โชติกา มากเทพพงษ์ เจ้าหน้าที่รับสินค้า ประจำสถานีรถไฟนครปฐม ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้มาใช้บริการ พบว่า น.ส.โชติกา เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และมีใจรักในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อย เช่น 10 บาท ก็ยังให้บริการด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเป็นอย่างมาก
นอกจากนั้น ยังมีการระบุว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวให้บริการด้วยรอยยิ้ม และมีความกระตือรือร้นในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้านการบริการ (Service Mind) อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม บริการที่ดีต่อประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะในยุคที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตใจบริการเช่นนี้ จะเป็นแรงสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว