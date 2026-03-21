พายุฤดูร้อนซัด 2 อำเภอ กระทบ 21 ครัวเรือน ผู้ว่าฯเมืองน้ำดำทุกหน่วยงานเฝ้าระวังต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

กาฬสินธุ์- ปภ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์พายุฝนฟ้าคนองในพื้นที่ อำเภอหนองกุงศรี และ อำเภอนาคู หลังพายุฝนพัดถล่มเมื่อเย็นวานนี้ ส่งผลให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายบางส่วน รวม 10 หมู่บ้าน ด้านผู้ว่าฯ สั่งการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปรายงานเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. นานประมาณ 50 นาที ส่งผลกระทบในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอนาคู รวม 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 21 ครัวเรือน
จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน 16 หลัง นอกจากนี้ยังมีโดมอเนกประสงค์ได้รับผลกระทบ 1 หลัง ยุ้งข้าว 3 หลัง คอกสัตว์ 2 หลัง และอาคารห้องแถวของเทศบาลตำบลนาคูเสียหายบางส่วน 1 หลัง โดยเหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
ในพื้นที่ อำเภอหนองกุงศรี พบความเสียหายที่ตำบลโคกเครือ รวม 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 6, 10, 11, 12) มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 6 หลัง และหลังคาโดมอเนกประสงค์ได้รับความเสียหาย ขณะที่ อำเภอนาคู ได้รับผลกระทบในตำบลบ่อแก้วและตำบลนาคู รวม 6 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นความเสียหายบริเวณหลังคาบ้าน ยุ้งข้าว และคอกเลี้ยงสัตว์
ด้านนายสายันต์ ไชยศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ (อบต.โคกเครือ) ได้ลงพื้นที่บ้านหนองกบและพื้นที่ใกล้เคียงทันทีเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมระดมเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมวัสดุซ่อมแซม โดยนายสายันต์ระบุว่า แม้ความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นจุดๆ แต่ลมที่พัดมานั้นแรงกว่าปกติจนทำให้หลังคาโดมของหมู่บ้านได้รับผลกระทบ จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสรุปยอดเพื่อจัดซื้อวัสดุมามอบให้ชาวบ้านซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มั่นคงก่อนที่จะมีฝนตกลงมาซ้ำอีก พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เครื่องจักรกลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ซ้ำ พร้อมกำชับให้เกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงและเสริมความแข็งแรงให้สิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในช่วงนี้