ฮือฮา!! สาวหล่อทายาทเศรษฐีโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองระยอง หอบสินสอด 46 ล้านแต่งเจ้าสาวแบบจีน

ระยอง- ฮือฮา!! สาวหล่อทายาทเศรษฐีโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองระยอง หอบสินสอดมูลค่า 46 ล้าน แหวนเพชร 36 กะรัต แต่งเจ้าสาว จัดพิธีแบบชาวจีนโบราณนำด้วยขบวนเชิดสิงโต เจ้าบ่าวนั่งเกี้ยวเข้าสู่งานฉลองมงคลสมรส
เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ (21 มี.ค.) นายธนิตศักดิ์ หรือเสี่ยย้ง และนางพรทิพย์ เจ้าของโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยว "ตรงเซ็งหลี" เศรษฐีเมืองระยอง ได้จัดพิธีแต่งงานแบบชาวจีนโบราณให้กับทายาท น.ส.ธัญญพัฒน์ ธิติวุฒิเสถียร สาวหล่อที่ได้หอบเงินสดและกะเป๋าแบรนด์เนม มูลค่า 46 ล้านบาท ไปสู่ขอเจ้าสาว น.ส.วรรณภัสสร ลดาเสถียรพงศ์ สาวสวยชาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หลังก่อนหน้านี้ได้จัดพิธีหมั่นอย่างยิ่งใหญ่จนเป็นข่าวฮือฮามาแล้วเมื่อปีก่อน
และในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีแต่งงานแบบจีนโบราณ ซึ่งเจ้าบ่าว จะต้องนั่งเกี้ยว นำด้วยขบวนเชิดสิงโต พร้อมขบวนเชิญสิ่งของมงคลไปรับตัวเจ้าสาว และมีการกั้นประตูเงินประตูทองตามธรรมเนียมก่อนที่เจ้าบ่าว จะสวมแหวนเพชร 36 กะรัตให้เจ้าสาว และเจ้าสาวก็ได้สวมแหวนแทนใจให้เจ้าบ่าวสาวหล่อ
พร้อมพิธียกน้ำชาให้ญาติผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย ที่ร้านอาหารเพลินตาการ์เด้น อ.เมืองระยอง
ส่วนในเย็นยังจะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส และการจัดปาร์ตี้แสงสี เสียงจัดเต็ม และการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังอีกด้วย.
