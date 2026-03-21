ชาวอุตรดิตถ์เดือดร้อน ร้อง ส.ส.รสรินทร์ ช่วยที สะพานขาดไร้คนดูแล

น.ส. รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ ส.ส. จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จากกรณีสะพานข้ามห้วยน้ำมืดซึ่งเป็นสะพานที่ประชาชนระหว่างหมู่บ้านวังเบน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน กับบ้านเพีย ต.น้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ถูกพายุและกระแสน้ำป่าพัดกระทั่งสะพานเสียหายทำให้ชาวบ้านทั้งสองอำเภอไม่สามารถใช้สัญจรไปมาระหว่างกันได้
เหตุการณ์สะพานห้วยน้ำมืดพังทลายลงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากฤทธิ์พายุ "บัวลอย" เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
เมือเร็วๆ นี้ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 700 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ที่ต้องใช้สะพานห้วยน้ำมืดในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรเป็นเส้นทางหลัก ได้ยื่นหนังสือถึง ส.ส.รสรินทร์ ศรัณเกตุ พรรคโอกาสใหม่ จ.อุตรดิตถ์เพื่อขอให้ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยรีบแก้ปัญหาให้ชาวบ้านทั้งสองอำเภอโดยเร่งด่วน
ทั้งนี้ ในฤดูกาลน้ำหลากหน้าฝนที่จะมาถึงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมษานี้ จะทำให้การขนส่งพืชผลการเกษตรเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ขณะที่การหลีกเลี่ยงไปใช้ในเส้นทางอื่นก็ต้องไปผ่านที่ดินบุคคลอื่นและระยะทางไกลมากขึ้น
ชาวบ้านมีความวิตกถึงผลกระทบต่อการทำมาหากินจึงอยากจะให้มีหน่วยงานมาบูรณะสะพานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยด่วนด้วย
สส.รสรินทร์ กล่าวว่า ตนได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนและได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งรีบ ตั้งแต่ต้นโดยประสานงานกับกรมชลประทานให้ช่วยแก้ปัญหาสะพานที่ขาดใช้การไม่ได้แต่ยังรอกรมชลประทานว่าจะมีแนวทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ด้วยวิธีการใดเนื่องจากอีกไม่นานนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่านี้
แต่ที่น่าจะเป็นไปได้กรมชลประทาน อาจเลือกทำสะพานชั่วคราวให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปก่อน