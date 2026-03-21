อนาคตสดใส "สับปะรดตราดสีทอง-สับปะรดทองระยอง" หลังตลาดจีนต้องการสูง

จันทบุรี- อนาคตสดใส "สับปะรดตราดสีทอง-สับปะรดทองระยอง" หลังตลาดจีนมีความต้องการสูง ผู้ส่งออกรายใหญ่ทำ MOU ร่วมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2 จังหวัด ป้อนผลผลิต 12,000 ตัน การันตีที่ กก.ละ 10 บาท ชี้ยังมีความต้องการอีกมาก
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายในร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (MOU) ระหว่างบริษัท เกาฟง จำกัด จ.จันทบุรี ในฐานะผู้รับซื้อและผู้ส่งออก" สับปะรดตราดสีทอง" และ "สับปะรดทองระยอง" กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาสับปะรด จ.ระยอง, สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด จ.ตราด, สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตร จ.ตราด จำกัด และเกษตรกรจังหวัดตราดอีก 3 รายที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “สับปะรดตราดสีทอง”
โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด, พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เกาฟง จำกัด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นายสมศักดิ์ เลิศสำโรง ผู้จัดการ บริษัท เกาฟง จำกัด เผยว่าบริษัทฯ มีความต้องการรับซื้อสับปะรดตราดสีทอง ประมาณ 12,000 ตัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเนื้อสับปะรดแช่แข็งส่งออกไปยัง บริษัทผู้ผลิตพิซซ่าในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังก่อนหน้านี้ได้ส่งออกเนื้อทุเรียนกวน ไปใช้เป็นหน้าพิซซ่าให้กับบริษัทมาแล้วปีละประมาณ 5,000–6,000 ตัน
" ในปีนี้ บริษัทคู่ค้าจีนมีความต้องการเนื้อสับปะรดแช่แข็งเพิ่มขึ้นถึง 12,000 ตัน จึงประสานความร่วมมือมายังสำนักงานพาณิชย์ทั้ง 3 จังหวัด จนนำสู่การลงนาม MOU พร้อมกำหนดราคารับซื้อประกันที่ขนาดผลตั้งแต่ 0.9 กิโลกรัมขึ้นไปในราคากิโลกรัมละ 10 บาท เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร"
และยังบอกอีกว่า หากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตราดสีทอง รายใดสนใจที่จะส่งสับปะรดให้กับ บริษัท เกาฟง จำกัด สามารถตอดต่อมาโดยตรง ได้เพื่อเข้าร่วมโครงการและจำหน่ายผลผลิต รองรับความต้องการของตลาดส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง