พ่อค้าแม่ค้าศรีราชาบ่นระอุ! น้ำมันปาล์มพุ่งขวดละ 5–8 บาท โชห่วยขายทะลุ 50–53 บาท กระทบต้นทุนอาหารหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - สินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มขยับราคาตามต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะ “น้ำมันปาล์ม” ที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบผู้ประกอบการรายย่อยและร้านอาหารในพื้นที่ อำเภอศรีราชา อย่างชัดเจน

วันนี้ ( 21 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านค้าในตลาดหลายแห่ง พบว่า น้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร ปรับราคาขึ้นประมาณ 5–8 บาทต่อขวด โดยราคาขายส่งจากเดิม 41–42 บาท ขยับเป็น 48–49 บาทต่อขวด ส่งผลให้ราคาขายปลีกตามร้านโชห่วยทั่วไปอยู่ที่ 50–53 บาทต่อขวด สร้างความกังวลให้ทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค

จากการตรวจสอบที่ร้านกล้วยทอดชื่อดัง “เจ๊สา กล้วยทอด” นางสา เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า แม้น้ำมันพืชจะปรับขึ้นถึงขวดละ 6 บาท จากเดิม 45 บาท เป็น 51 บาทต่อขวด (1 ลิตร) แต่ทางร้านยังคงตรึงราคาขายกล้วยทอดไว้ที่ 6 ชิ้น 30 บาท

“ที่ร้านใช้น้ำมันวันละประมาณ 8 ขวด ต้นทุนเพิ่มขึ้นชัดเจน นอกจากน้ำมันแล้ว กะทิสดก็ขึ้นแรง จากกิโลกรัมละ 60 บาท เป็น 90 บาท รวมถึงแป้งทอดกรอบจาก 30 บาท เป็น 35 บาท ทำให้กำไรลดลงมาก” นางสา กล่าว

แม่ค้ากล้วยทอดรายนี้ยอมรับว่า แม้ได้รับผลกระทบเต็ม ๆ แต่ยังไม่กล้าปรับราคาขาย เนื่องจากเกรงลูกค้าจะหาย พร้อมวอนภาครัฐช่วยดูแลราคาน้ำมันพืชและวัตถุดิบที่จำเป็น เพราะปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการทยอยปรับตัวสูงขึ้น สวนทางกับรายได้ของประชาชน

สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคค้าปลีกและอาหาร ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนในระยะต่อไป หากราคาสินค้ายังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง










