ชัยนาทจัดยิ่งใหญ่ “118 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้นวัดทรงเสวย ร.ศ.127” แสง สี เสียงตระการตา รำลึกในหลวง ร.5

ชัยนาท – เปิดงานยิ่งใหญ่ “118 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้นวัดทรงเสวย ร.ศ.127” ณ วัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ชมการแสดงแสง สี เสียง มิวสิคคัลสุดอลังการ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมผลักดันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เมื่อค่ำวานนี้ ( 20 มี.ค.) นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน “118 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ.127” โดยมีพระรังษีวชิรคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง และเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 200 คน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ที่ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง มิวสิคคัลสื่อผสม ชุด “118 ปี ย้อนรอยเสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ.127” ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้น และวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองแค โดยมีนักแสดงนับร้อยชีวิตร่วมถ่ายทอดอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน
นางสาวอริสรา คำชารี วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม และความเชื่อความศรัทธา เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยจังหวัดชัยนาทมีประวัติศาสตร์สำคัญในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะเหตุการณ์เสด็จประพาสต้น เพื่อตรวจลำน้ำมะขามเฒ่า
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 118 ปี แห่งการเสด็จประพาสต้น ณ วัดทรงเสวย พร้อมทั้งส่งเสริมให้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ระหว่างวันที่ 20–22 มีนาคม 2569 ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การจัดนิทรรศการประวัติการเสด็จประพาสต้นและสิ่งของพระราชทาน นิทรรศการมีชีวิต “โคก หนอง นา” การสาธิตอาหารพื้นถิ่น การจำหน่ายสินค้าชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงลิเก และการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง
ด้านนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้ง การเสด็จประพาสต้น ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ชาวชัยนาทได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะชุมชนบ้านหนองแคและวัดทรงเสวย ซึ่งได้รับพระราชทานนามและสิ่งของพระราชทาน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สร้างความภาคภูมิใจแก่เยาวชน และต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทได้อย่างยั่งยืน