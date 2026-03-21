สุพรรณบุรี “รพ.เจ้าพระยายมราช” ปรับจ่ายยาไม่เกิน 2 เดือน รับมือสถานการณ์ตะวันออกกลาง

สุพรรณบุรี – โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ออกประกาศปรับระบบจ่ายยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ไม่เกินครั้งละ 2 เดือน เริ่ม 23 มี.ค.นี้ ย้ำเป็นมาตรการเชิงป้องกัน รับมือสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง พร้อมยืนยันสต๊อกยายังเพียงพอ บริการตามปกติ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้ออกประกาศแจ้งไปยังผู้รับบริการ กรณีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดหาและกระจายยาในอนาคต
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้พิจารณาเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย จึงกำหนดมาตรการจ่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โดยจำกัดระยะเวลาในการรับยาไม่เกินครั้งละ 2 เดือน
สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมาย จะมีการออกใบเติมยาเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ โดยสามารถเลือกรับยาได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือเดินทางมารับด้วยตนเองที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลย้ำว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการเชิงป้องกันเพื่อรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเท่านั้น ปัจจุบันยังคงมีปริมาณยาและเวชภัณฑ์สำรองอย่างเพียงพอ และยังสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานเดิม โดยสถานการณ์โดยรวมยังคงเป็นปกติ
พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการมา ณ โอกาสนี้