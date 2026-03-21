สลด! นักศึกษาพยาบาลปี 2 เครียดเรียน–ฝึกงาน กระโดดตึก 6 ชั้นดับ ทิ้งแชตสุดท้าย “กูเหนื่อย”

เพชรบุรี – สลด นักศึกษาพยาบาลปี 2 วัย 21 ปี เครียดสะสมจากการเรียนและฝึกงาน ตัดสินใจกระโดดอาคารเรียน 6 ชั้นเสียชีวิต เพื่อนเผยส่งข้อความระบายก่อนเกิดเหตุเพียง 2 ชั่วโมง “กูอยากไปแล้ว กูเหนื่อย” เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด
กลางดึกวานนี้( 20 มี.ค.) พ.ต.ท.คุณภัทร ผิวบัวคำ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีนักศึกษากระโดดอาคารเสียชีวิต ภายในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี จึงตรวจสอบ พร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน เข้าร่วมตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียนสูง 6 ชั้น บริเวณด้านข้างอาคารชั้นล่างพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นปูน ทราบชื่อ น.ส.วีรกานต์ เหล่าวงศ์ไทย อายุ 21 ปี ชาวตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2
จากการตรวจสอบบริเวณชานพักบันไดระหว่างชั้น 5 และ 6 พบหน้าต่างกระจกเปิดอยู่ โดยมีรองเท้าแตะสีขาว 1 คู่ และโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตวางอยู่บริเวณขอบหน้าต่าง ไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ อาคารดังกล่าว ชั้น 1-4 ใช้เป็นห้องเรียน ส่วนชั้น 5-6 เป็นหอพักนักศึกษา
สอบถาม น.ส.กุลธิดา เขียวธง อายุ 19 ปี เพื่อนผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมีอาการเครียดสะสมจากการฝึกงานและผลการเรียนที่สอบไม่ผ่านบางรายวิชา โดยมักปรึกษาและระบายความเครียดผ่านแชตเป็นระยะ
ก่อนเกิดเหตุประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้เสียชีวิตได้ส่งข้อความมาหา ระบุว่า “กูอยากไปแล้วอะมึง” และ “กูเหนื่อย” ตนจึงพยายามปลอบและชักชวนให้ลงมาหา แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงชวนเพื่อนออกตามหา กระทั่งพบรองเท้าและร่างผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพื่อนยังระบุอีกว่า ผู้เสียชีวิตเคยพูดในลักษณะถามซ้ำหลายครั้งว่า “ต้องโดดชั้นไหนถึงจะเสียชีวิต” แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะลงมือก่อเหตุจริง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานแวดล้อม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป