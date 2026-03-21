(คลิป)ทึ่งและชื่นชม!นร.ชายหญิงคีรีมาศวัย 17 สู้ชีวิต รับขุดมัน จับอึ่ง เก็บเห็ด หักข้าวโพด ย้ายไม้ใหญ่..หาทุนเรียนเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุโขทัย – ชาวบ้านชื่นชม..เด็กหนุ่ม-สาวคีรีมาศวัย 17 ทั้งเรียนเก่งและขยัน สู้ทำงานสารพัด ทั้งรับขุดมัน จับอึ่ง เก็บเห็ดโคน หักข้าวโพด รับจ้างขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ หาทุนเรียนช่วงวันหยุด-ปิดเทอม แบ่งเบาภาระครอบครัว


ต้นอินจัน 1 ต้น ต้นมะขวิด 2 ต้น อายุกว่า 70 ปี เส้นผ่าศูนย์กลาง 26-31 นิ้ว ความสูง 20 เมตร ที่ยืนต้นตระหง่านกลางทุ่งหมู่ 6 บ้านหนองกก ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ถูกย้ายไปปลูกที่วัดวาลุการาม เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้ดู เป็นหนึ่งในไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ด้วยมือของนักเรียนชาย-หญิง วัย 17 ปี ที่ใช้เวลาช่วงปิดเทอมรวมตัวกันออกทำงานรับจ้างขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ หาทุนเรียนแบ่งเบาะภาระครอบครัว จนได้รับเสียงชื่นชมกันไปทั่ว

นักเรียนทั้ง 3 คน คือ “น้องกุ้งเต้น” นักเรียนหญิง ม.5 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม , “น้องโหม่ง” นักเรียนชาย โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม และ “น้องเท่ง” นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ใช้จอบ-เสียมขุดต้นมะขวิดกันอย่างขะมักเขม้น

“น้องกุ้งเต้น” นักเรียนหญิงวัย 17 ปี บอกว่า ที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 คน มีตนกับยาย แม่ น้าชาย น้องเล็กๆอีก 2 คน แม่กับยายทำงานรับจ้างทั่วไป ตนจึงรับผิดชอบงานบ้านทุกอย่างแทน รวมทั้งช่วยหารายได้เสริม ด้วยการเข้าป่าหาจับอึ่ง เด็ดผักหวาน เก็บเห็ดโคนขาย แล้วก็รับจ้างขุดมันสำปะหลัง ตัดอ้อย หักข้าวโพด จัดตกแต่งสวน และขุดดินย้ายต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ อะไรได้เงินก็ทำหมด

“หนูช่วยแม่ทำงานมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ทั้งขุดมัน รับจ้างทั่วไป ขุดย้ายต้นไม้ได้ค่าแรงวันละ 350 บาท ก็ทำมาตลอดช่วงวันหยุด-ปิดเทอม เพราะอยากได้เงินเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็น จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระแม่กับยายด้วย” น้องกุ้งเต้น กล่าว


ด้าน “น้องโหม่ง” บอกว่า พ่อเสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับปู่-ย่า และทำงานรับจ้างมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ม.2 เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายสิ่งจำเป็น ส่วน “น้องเท่ง” ก็รับจ้างทำงานสารพัด ทั้งตัดหญ้า หอบฟางให้วัว ขุดมัน ขุดต้นไม้ ใครจ้างทำอะไรเอาหมด สู้ชีวิตมาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้น ม.1 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่

นายเสมอ อินนา อายุ 58 ปี อาชีพรับเหมาจัดสวนและขุดย้ายต้นไม้ บอกว่า น้องกุ้งเต้น น้องโหม่ง น้องเท่ง เป็นเด็กนิสัยดี ขยัน และเรียนเก่ง เกรดเฉลี่ย 3 กว่า ไม่เคยอายทำกิน แถมกตัญญูรู้จักช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว มาขอทำงานกับตนได้ 2 ปีแล้ว พอถึงช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และปิดเทอม ก็จะทักไลน์มาถามตลอดว่า “มีงานให้ทำไหม หนูว่าง ผมว่าง อยากทำงาน”

ชาวบ้านที่รู้จักน้องทั้ง 3 คนนี้ ต่างก็รู้สึกชื่นชมภูมิใจแทนพ่อแม่ ที่มีลูกเป็นคนดี ขยัน ไม่เกี่ยงงาน และรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองตั้งแต่เด็ก


(คลิป)ทึ่งและชื่นชม!นร.ชายหญิงคีรีมาศวัย 17 สู้ชีวิต รับขุดมัน จับอึ่ง เก็บเห็ด หักข้าวโพด ย้ายไม้ใหญ่..หาทุนเรียนเอง
