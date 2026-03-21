(คลิป)“ไทลื้อเชียงคำ”ดังกระหึ่ม!วธ.ดันขึ้นชั้น 1 ใน 10 UNSEEN THAI THAI

พะเยา - กระทรวงวัฒนธรรม ดันเต็มสูบ.. “ไทลื้อเชียงคำ” ขึ้นชั้น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ UNSEEN THAI THAI ชูอัตลักษณ์รากเหง้าที่สืบทอดจากจีนยูนนาน-สิบสองปันนา ผสมล้านนา ที่สืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวชุมชน
นางสาวชาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ เที่ยวชุมชน ยลวิถี พร้อมกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์ UNSEEN THAI THAI ณ วัดแสนเมืองมา อำเภอเชียงคำ สุดสัปดาห์นี้ ท่ามกลางผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายวัฒนธรรมเข้าร่วมอย่างคึกคัก
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเผยว่า โครงการนี้มุ่งคัดเลือก 10 ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชุมชนที่มีศักยภาพด้านวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สายตานักท่องเที่ยว สอดคล้องนโยบาย วัฒนธรรมนำไทย สู่อนาคตอย่างยั่งยืน ที่เน้นการต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สำหรับ ไทลื้อเมืองมาง–เมืองหย่วน ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ ด้วยรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น ทั้งการแต่งกาย สถาปัตยกรรม งานหัตถกรรม และพิธีกรรมทางศาสนา
จุดเด่นของชุมชนแห่งนี้ ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แต่ยังโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ วัดแสนเมืองมา วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปะไทลื้อผสมล้านนา, วัดพระธาตุสบแวน พระธาตุอายุกว่า 800 ปี, วัดนันตาราม วัดไม้สักทองสถาปัตยกรรมพม่าตอนล่างที่งดงาม รวมถึง เฮินไตลื้อแม่แสงดา เรือนไม้โบราณ และศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทลื้อ
นอกจากนี้ ชุมชนยังคงสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง ทั้งการฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนนก การขับลื้อ และการตีกลองสะบัดชัย รวมถึงประเพณีสำคัญ เช่น ตานธรรม ตานตุงไทลื้อ ตานก๋วยสลาก ที่สะท้อนศรัทธาและจิตวิญญาณของผู้คน ทั้งยังมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไทลื้อ การปักผ้า การทำโคมแขวน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ตลอดจนการนำเสนออาหารพื้นบ้านหากินยาก เช่น ข้าวบ่ายแข่ง ขนมดอกซ้อ ข้าวหนึกงา และน้ำล้าไทลื้อ
สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน กระทรวงวัฒนธรรมเชื่อมั่นว่า ไทลื้อเมืองมาง–เมืองหย่วน จะก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน ควบคู่การอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในระยะยาว