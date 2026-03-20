บุรีรัมย์เตรียมจัดใหญ่! งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง-ชมมหัศจรรย์อาทิตย์ส่อง 15 ช่องประตู ผู้ว่าฯยันมีน้ำมันเพียงพอรับ นทท.

บุรีรัมย์- จ.บุรีรัมย์เตรียมจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2569” ยิ่งใหญ่ 3-5 เม.ย. นี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีไทยตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเชิญชวนร่วมชมมหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ส่องตรง 15 ช่องประตูปราสาทหนึ่งเดียวในโลก ผู้ว่าฯ ยันทุกปั๊มมีน้ำมันเพียงพอรองรับ นทท. ไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
วันนี้ (20 มี.ค. 69) นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง ณัฐรดา ปิจนำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายศักดิ์กรินทร์ คูณประโคน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, นางรัชนี สาระวิถี พัฒนาการจังหวัด , นางจิตสุภา หมื่นยงค์ วัฒนธรรมจังหวัด , นายภสินธุ์ บุญล้อม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัด และนางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวความพร้อมจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2569 ที่มีกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน บอกเล่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าอย่างน่าภูมิใจ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ที่จะต้องอนุรักษ์และสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลัง เป็นความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยในปีนี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงมหาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต ณ เขาพนมรุ้ง ขบวนอัญเชิญ พระศิวะมหาเทพ ขบวนสัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศ10 ทิศ ขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี การรำถวายชุด “เหนือศรัทธาวนัมรุง” ขบวนแห่สักการะ จากนางรำกว่า 800 คน ที่บรรจงแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามร่วมขบวน การแสดงระบำอัปสราบุรีรัมย์ นอกจากนั้นยังจัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น ในตลาดโบราณ ตลาดอารยธรรมวนัมรุง ที่ตั้งร้านและจัดจำหน่ายทุกวัน
นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปีนี้ จะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต ณ เขาพนมรุ้ง ในเช้าวันที่ 4 เมษายน 2569 จากนั้น ในเวลาประมาณ 16.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นขบวนอัญเชิญพระศิวะมหาเทพ ขบวนสัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศ 10 ทิศ ขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ขบวนแห่สักการะ นักท่องเที่ยวจะได้ชมริ้วขบวนหลวง ที่งดงามยิ่งใหญ่ ของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าชายนเรนทราทิตย์ ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้ง เสด็จฯจากเมืองพระนครหลวง มายังเทวาลัยพนมรุ้ง พร้อมกับ นางจริยา นางสนองพระโอษฐ์ ข้าทาสบริวาร ขบวนเทพพาหนะ เพื่อถวายเป็นเทวาสักการะแด่เทพผู้พิทักษ์ทิศทั้ง 10 แห่งจักรวาล ได้แก่ หงส์ ช้าง โค ระมาด คชสีห์ นกยูง นาค ม้า รากษส กระบือ
ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 5 เมษายน 2569 จะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์ขึ้น สาดแสงส่องตรง 15 ช่องประตู ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระศิวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนปราสาทเขาพนมรุ้งแล้ว ผู้ที่มาเที่ยวชมงานจะได้ชมขบวนแห่ราชประเพณีขอมโบราณที่งดงาม ยังได้มีโอกาสขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตบนยอดเขาพนมรุ้งเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตด้วย
จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายนนี้ และมาร่วมชม รับแสงพระอาทิตย์ขึ้นที่สาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาท เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วย
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยืนยันว่า ปั๊มน้ำมันต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีน้ำมันเพียงพอให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัด และเที่ยวชมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง โดยไม่เกิดปัญหาขาดแคลนแน่นอน