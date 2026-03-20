ระทึก! พายุฤดูร้อนถล่มศรีสะเกษ ซัดร้านก๋วยเตี๋ยวหลังคาปลิว ลูกค้า–เจ้าของวิ่งหนีตาย ถนนศรีสะเกษ-อุบลฯจม

ศรีสะเกษ- ระทึก พายุฤดูร้อนถล่มเมืองศรีสะเกษ ซัดร้านก๋วยเตี๋ยวหลังคาปลิว ลูกค้า–เจ้าของวิ่งหนีตาย เสียหายยับกว่าแสน น้ำท่วมขังในหลายจุดสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ถนนสายศรีสะเกษ–อุบลฯ จม
วันนี้ ( 20 มี.ค.69) เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองศรีสะเกษ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และน้ำท่วมขังในหลายจุด สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างหนัก
บริเวณถนนสายศรีสะเกษ–อุบลราชธานี ช่วงตลาดยูเทิร์น พบว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากจนระบายไม่ทัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ หลายคันต้องชะลอความเร็ว บางคันเสี่ยงเครื่องยนต์ดับ ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก
ขณะเดียวกัน พายุยังสร้างความเสียหายให้กับร้านอาหารในพื้นที่ โดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อ “พรก๋วยเตี๋ยว” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ถูกแรงลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนหลังคาร้านเปิดออก ฝนสาดเข้าภายในร้าน ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก อีกทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่ใกล้ร้านยังถูกแรงลมโค่นล้ม ทับบริเวณร้านและสร้างความเสียหายเพิ่มเติม รวมถึงรถกระบะที่จอดอยู่ใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายไปด้วย
จากการสอบถามเจ้าของร้าน เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุมีลมพัดมาเป็นระยะ ก่อนที่ฝนจะตกหนักและลมแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงแรกตั้งใจจะปิดร้าน แต่ยังมีลูกค้านั่งรับประทานอยู่ 2 คน จึงตัดสินใจรอดูสถานการณ์ กระทั่งลมพายุพัดรุนแรงจนหลังคาถูกยกเปิดออกอย่างกะทันหัน
เมื่อเห็นสถานการณ์ไม่ปลอดภัย เจ้าของร้านรีบคว้ากระปุกเงิน วิ่งหนีออกจากร้านเพื่อหาที่หลบภัยทันที ขณะที่ลูกค้าทั้ง 2 คน ต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปคนละทิศละทาง ท่ามกลางความโกลาหล อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ถือว่าเคราะห์ดีอย่างมาก
ภายหลังพายุสงบ เจ้าของร้านได้กลับเข้ามาตรวจสอบความเสียหาย พบว่าหลังคาร้าน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ครัว และวัตถุดิบ ได้รับความเสียหายจากน้ำฝนเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบต่อไป