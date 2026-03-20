ทะลุเป้า! “อิทธิ 1 – อิทธิ 3” แรงไม่หยุด เกษตรเลาขวัญโชว์ผลผลิตมันสำปะหลัง 9.5 ตัน/ไร่ แป้งพุ่งเฉียด 30%

กาญจนบุรี – เกษตรอำเภอเลาขวัญเผยผลสำเร็จการทดสอบมันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานโรคไวรัสใบด่าง (CMD) ภายใต้โครงการปี 2568/69 พบให้ผลผลิตสูงและเปอร์เซ็นต์แป้งโดดเด่น ทะลุเป้าหมาย สร้างความหวังใหม่ให้เกษตรกรในพื้นที่
วันนี้ (20 มี.ค.) นายวีรธรรม ชูใจ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลและจัดเก็บข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานโรคไวรัสใบด่าง ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จำนวน 3 แปลงต้นแบบ
ผลการทดสอบเชิงประจักษ์ในระยะเก็บเกี่ยว 10 เดือน โดยใช้วิธีวัดความถ่วงจำเพาะ พบว่าพันธุ์ “อิทธิ 1” ให้ผลลัพธ์โดดเด่น ได้แก่ แปลงของนายสมศักดิ์ พรายระหาญ ต.หนองฝ้าย แป้ง 26.20% ผลผลิต 6.5 ตัน/ไร่ แปลงของนายสวอง เหมกุล ต.หนองฝ้าย แป้ง 27.63% ผลผลิต 5.9 ตัน/ไร่ แปลงของนางจิดาภา เสือน้อย ต.หนองปลิง ทำสถิติสูงสุด แป้ง 29.93% ผลผลิตถึง 9.5 ตัน/ไร่
ขณะที่พันธุ์ “อิทธิ 3” ก็ให้ผลน่าพอใจไม่แพ้กัน โดยมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 28.05% และผลผลิตเฉลี่ย 6.4 ตันต่อไร่
ผลการทดสอบครั้งนี้ยืนยันชัดว่า มันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานโรคไวรัสใบด่าง ไม่เพียงช่วยลดความเสียหายจากโรค แต่ยังให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี ทั้งด้านน้ำหนักและปริมาณแป้ง
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการเกษตรเตรียมเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาใช้พันธุ์ต้านทานมากขึ้น เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาว.