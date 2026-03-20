อ่างทองลุยตรวจคลังน้ำมัน ศปนม.ภาค 1 เข้ม เรียกเอกสารภายใน 3 วัน ยันดีเซล–เบนซินผ่านมาตรฐาน

อ่างทอง – เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามน้ำมันเชื้อเพลิงตำรวจภูธรภาค 1 (ศปนม.ภาค 1) สนธิกำลังหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง หลังสถานการณ์น้ำมันตึงตัว โดยผลตรวจคุณภาพพบว่า “ดีเซล–แก๊สโซฮอล์” อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกชนิด
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้( 20 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ ศปนม.ภาค 1 พร้อมฝ่ายปกครอง สรรพสามิต พาณิชย์จังหวัด และพลังงานจังหวัดอ่างทอง ลงตรวจคลังน้ำมันบริเวณถนนสายเอเชีย ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยได้เชิญผู้แทนคลังน้ำมันมาให้ข้อมูล พร้อมขอเอกสารการนำเข้า–ส่งออกน้ำมัน เพื่อตรวจสอบปริมาณคงเหลือและเส้นทางการกระจาย
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คลังน้ำมันทั้งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและกรุงเทพมหานคร ยังไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ ทำให้ต้องมีการกำหนดกรอบเวลาให้จัดส่งเพิ่มเติม
ด้าน นายก้องเกียรติ กิตติคุณ เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ประกอบการนำส่งเอกสารภายใน 3 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 23 มีนาคม 2569 หากไม่สามารถแสดงเอกสารได้ จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำมันภายในคลัง ทั้งน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ตามขั้นตอนมาตรฐาน ปรากฏว่าผลตรวจ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ไม่พบความผิดปกติด้านคุณภาพ
ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มงวดในการกำกับดูแลสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่.