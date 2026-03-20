มะม่วงอ่างทองวิกฤต! ราคาดิ่งเหลือกิโลละ 2 บาท ชาวสวนครวญหนัก ต้องปล่อยร่วง-แปรรูปประคองตัว

อ่างทอง – ชาวสวนมะม่วงในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โอดครวญหนัก หลังราคามะม่วงตกต่ำสุดในรอบหลายปี “มะม่วงมันเดือนเก้า” เหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท ขณะที่ “มะม่วงน้ำดอกไม้” อยู่ที่กิโลกรัมละ 3–5 บาทเท่านั้น จำต้องปล่อยผลสุกงอมร่วงคาต้น ก่อนเก็บไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนขายประคองรายได้
วันนึ้ ( 20 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณสวนมะม่วง ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบ น.ส.อารีรัตน์ พึ่งเจริญ เจ้าของสวน กำลังเดินเก็บมะม่วงสุกที่ร่วงหล่นอยู่โคนต้น เพื่อนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวนส่งขายตลาด หลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างหนัก โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
น.ส.อารีรัตน์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มะม่วงพันธุ์มันเดือนเก้าราคาต่ำสุดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท และยังต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางอีก ทำให้แทบไม่คุ้มทุน ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้ ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่กิโลกรัมละ 3–5 บาทเท่านั้น ส่งผลให้ในสวนต้องปล่อยให้มะม่วงสุกงอมและร่วงจากต้น ก่อนนำมาแปรรูปเป็น “มะม่วงกวน 3 รส” จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 80 บาท เพื่อเพิ่มมูลค่าและพยุงรายได้
“ช่วงนี้ราคาตกต่ำมาก ลงทุนไปทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าน้ำมัน แต่ขายผลผลิตได้ราคาน้อยมาก อยู่ไม่ไหวแล้ว” เจ้าของสวนกล่าว พร้อมฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาช่วยดูแลและพยุงราคามะม่วงหน้าสวน รวมถึงขอให้ประชาชนช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาวสวน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อมะม่วงกวนได้ที่หมายเลข 08-0571-1143 “เจ๊เป้” เจ้าของสวนโดยตรง เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่ง.