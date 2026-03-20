สู้พิษน้ำมันแพง วัดสว่างฟ้าฯ ชลบุรี ยังให้บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงตามปกติช่วยลดความเครียดเจ้าของ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ยังเปิดให้บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงตามปกติ แม้พิษน้ำมันราคาพุ่งเริ่มลามเป็นวงกว้าง ไม่เว้นแม้แต่การฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงที่ต้องปิดบริการชั่วคราวแล้วหลายแห่ง ชี้ ต้องการลดความเครียดเจ้าของในการหาสถานที่ส่งลูกรักเป็นครั้งสุดท้าย
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศไทย ที่เริ่มปรับราคาสูงขึ้นจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆ จนทำให้หลายภาคส่วนเริ่มได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ที่พบว่าในหลายพื้นที่เริ่มประกาศงดให้บริการชั่วคราวแล้ว
เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นได้ ทำให้ประชาชนที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงต้องเผชิญความเดือดร้อนจากการหาสถานที่ประกอบพิธีได้ยากมากขึ้น
แต่สำหรับ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่มีสถานที่ฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ในวันนี้ยังยืนยันว่าจะยังคงเปิดให้บริการประชาชนต่างปกติ แม้ต้องเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งผู้ดูแลฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงของวัดแห่งนี้บอกว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงาน เพราะเตาเผา จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก แต่ทางวัดฯ ก็ยังพยายามที่จะประคับประคองให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ เพื่อไม่ให้ประชาชนขาดทางเลือกในการส่งสัตว์เลี้ยงเป็นครั้งสุดท้าย
โดยจุดเด่นของฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม อยู่ที่การใช้เตาเผาหลายระบบจึงต้องใช้วัตถุดิบทั้ง น้ำมัน ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงทางเลือก จนทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จึงยังสามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง แม้ในบางแห่งต้องหยุดรับงานไปแล้ว
ส่วนอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง ซึ่งทางวัดฯ จะมีบริการพื้นฐานครบ ทังผ้าห่อ ดอกไม้และการเก็บอัฐิคืนให้เจ้าของ
ผู้ดูแลฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ยังเผยอีกว่าหากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายก็อาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาปรับราคาค่าบริการในอนาคต แต่จะพยายามรักษาระดับราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ให้นานที่สุด
ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อจองล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 086-304-2620 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น.