แห่เติมไม่อั้น! ปั๊มไทยออยล์ศรีราชาแน่น คนขนแกลลอนกักสำรอง หลังข่าวเติมได้เต็มถัง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ประชาชนและผู้ประกอบการแห่เข้าคิวเติมน้ำมันแน่นสถานีบริการ ไทยออยล์ ศรีราชา หลังมีข่าวเปิดให้เติมได้ไม่จำกัดปริมาณ ส่งผลให้บรรยากาศคึกคักและแออัด มีทั้งรถยนต์และการนำแกลลอนมาสำรองน้ำมันจำนวนมาก
เวลา 16.00 น. วันนี้ ( 20 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงกลั่นไทยออยล์ พื้นที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่ามีรถยนต์ต่อคิวยาวแน่นพื้นที่ปั๊ม ขณะที่ผู้ใช้บริการหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าปั๊มดังกล่าวสามารถเติมน้ำมันได้เต็มถังโดยไม่จำกัดปริมาณ รวมถึงอนุญาตให้นำภาชนะมาเติมได้
เจ้าหน้าที่ของปั๊มได้จัดกำลังดูแลการจราจรและบริหารจัดการคิวอย่างเป็นระบบ พร้อมยืนยันว่ามีน้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชน โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น.
จากการสังเกตพบว่า มีประชาชนบางส่วนขนแกลลอนและถังขนาดใหญ่มาเติมเพื่อนำไปสำรองไว้จำนวนมาก สะท้อนความกังวลต่อสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่ หลังหลายปั๊มเริ่มจำกัดปริมาณการเติม
ประชาชนรายหนึ่งเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตระเวนหาปั๊มหลายแห่งแต่ไม่สามารถเติมได้เต็มถัง กระทั่งทราบข่าวว่าที่นี่เปิดให้เติมแบบไม่จำกัด จึงรีบเดินทางมา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้น้ำมันในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตาม ทางสถานีบริการได้ออกประกาศขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยและการให้บริการอย่างทั่วถึง โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ได้แก่ รถหัวลากและรถขนาดใหญ่ให้ชำระเงินสดหรือโอนทันที ส่วนการเติมใส่ภาชนะต้องเป็นภาชนะที่ปลอดภัยตามที่กำหนด และจำกัดปริมาณไม่เกิน 600 ลิตรต่อครั้ง พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ศรีราชา ขณะที่ประชาชนยังคงเร่งเติมและสำรองน้ำมัน ท่ามกลางความกังวลต่อการจำกัดปริมาณในสถานีบริการแห่งอื่น ๆ ในช่วงนี้.