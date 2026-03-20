เพชรบุรีลุยตรวจปั๊มวันที่ 3 ยันไม่พบกักตุน น้ำมันหมดไวเหตุโควตาจำกัด–ขนส่งล่าช้า วอน ปชช.เติมเท่าที่จำเป็น

เพชรบุรี – คณะทำงานบูรณาการติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงจังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันและโรงบรรจุก๊าซต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 เพื่อป้องกันการกักตุนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน หลังหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาน้ำมันหมดเป็นช่วง ๆ
การลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดย นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิพย์ เนียมเพราะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานจังหวัด และ กอ.รมน.จังหวัด ลงตรวจรวม 5 แห่ง ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านลาด และ อ.ท่ายาง
ผลการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ บจก.โอลิมปัส บ้านลาด 3 บจก.เพชรยิ่งเจริญ หจก.เอส เค โชคคำแพงออยล์ หจก.เอส เค โชคคำแพงออยล์ 9 พบว่าหลายแห่งมีน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 หมดชั่วคราว เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน
จากการตรวจสอบเชิงลึก เช่น กรณี บจก.โอลิมปัส บ้านลาด 3 พบว่า ได้รับน้ำมันดีเซลจำนวน 8,000 ลิตร ตั้งแต่เวลา 05.00 น. แต่ถูกจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง เหลือคงคลังเพียง 769 ลิตรในระดับก้นถัง ซึ่งสอดคล้องกับสถานีอื่น ๆ ที่ตรวจสอบ
คณะทำงานยืนยันชัดเจนว่า ไม่พบสถานประกอบการใดมีพฤติกรรมกักตุน โดยปริมาณน้ำมันที่ขาดช่วงเกิดจากข้อจำกัดด้านโควตาการจัดสรรที่ลดลง และความล่าช้าในการขนส่งจากคลังต้นทาง
ขณะเดียวกัน การตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซ บจก.เอกชัยปิโตรเลียม พบว่าสถานการณ์ก๊าซหุงต้ม (LPG) ยังเป็นปกติ มีปริมาณเพียงพอ ไม่เกิดภาวะขาดแคลน
พลังงานจังหวัดเพชรบุรีจึงขอความร่วมมือประชาชน เติมน้ำมันเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีการกระจายใช้งานอย่างทั่วถึง พร้อมยืนยันจะเร่งรายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และเสนอแนวทางแก้ไขต่อรัฐบาล เพื่อคลี่คลายปัญหาในระยะเร่งด่วนต่อไป