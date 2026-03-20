รถน้ำมันข้ามด่านมุกดาหาร ยันส่งน้ำมันตามปกติ ไม่มีลักไก่ส่งเขมร

มุกดาหาร-คนขับรถบรรทุกน้ำมัน ยันไม่มีลักไก่ ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เขมร ย้ำขับรถส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อขายในตัวเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว ทั้งห้ามรถออกนอกเขตรัศมี 30 กิโลเมตร เหตุมี GPS บริษัทน้ำมันและกรมสรรพสามิตติดตาม ล่าสุดวันนี้ ส่งน้ำมันไปสปป.ลาวแล้ว12 คัน
จากกรณีในโลกโซเซียล นำเสนอข่าวว่าประเทศกัมพูชาได้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทย โดยใช้วิธีการขนส่งผ่านเส้นทางอ้อม ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลจากคลิปวิดีโอ การให้สัมภาษณ์บางส่วนของ ซอ โซะปุดตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตึงเตรง ประเทศกัมพูชานั้น
ทางเพจ “ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team” ชี้แจงข้อเท็จจริง ยืนยันไม่พบการลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชา ผ่านสปป.ลาว โดยกองกำลังสุรนารี คงมาตรฐานการควบคุมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มงวด
ด้านนายสุรศักดิ์ ทองไทย อายุ 34 ปี คนขับรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงส่งออกไป สปป.ลาว เปิดเผยว่า ได้บรรทุกน้ำมันมาจากชลบุรี และไปส่งที่สะหวันนะเขต ออกจากคลังจะมีซีลของคลังน้ำมันและจีพีเอสติดตามรถตลอดเวลา พอถึงด่านมุกดาหารตรวจเอกสารที่ด่านพรมแดน มีสรรพสามิตมาเก็บตัวอย่างไปตรวจ และศุลกากรมาตรวจเอกสารเสร็จ ก็ข้ามไปส่งที่ลาว พอถึงฝั่งลาวก็มีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตมาเอาตัวอย่างไปตรวจอีกทีและทำเรื่องเอกสารผ่านแดน
พอไปถึงลาวก็ไปลงน้ำมันตามตั๋วคลังน้ำมันตามเอกสาร ส่วนจีพีเอสจะมีซีลรถ และจีพีเอสสรรพสามิต เป็นอีเล็กทรอนิก ประมาณ 3 จุด สามารถติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา แบบเรียลไทม์ ส่วนรถน้ำมันห้ามออกนอกเขต ในแต่ละแห่งที่ไปส่งระยะไม่เกิน 30 กิโลเมตร ปั๊มจะอยู่ในเมืองและชานเมือง นอกจากนี้แล้วยังมีซีลลาว โดยรถบรรทุกแต่ละคันจะมีการติดตาม ถ้าสัญญาณจีพีเอสขาดหาย จะมีการติดตามรถบรรทุก
ขณะที่นายวีระยุทธ เครือทองศรี คนขับรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง กล่าวว่าปกติจะวิ่งส่งน้ำมันเป็นประจำ จากที่เคยวิ่งงานก็ลดลงเยอะ ตั้งแต่มีปัญหาการสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้น้ำมันขาดแคลน น้ำมันจากคลังบางจากแหลมฉบัง มารอข้ามเช้าวันนี้ เพื่อไปส่งที่ปั๊มฝั่งลาว พอลงเสร็จก็ต้องตีรถกลับเพื่อไปรอที่คลังน้ำมันเหมือนเดิม จากสถานการณ์สู้รบได้รับผลกระทบมาก คือค่าเที่ยววิ่งลดลง จากปกติอาทิตย์ละ 2 เที่ยวลดลงเหลือเที่ยวเดียว รายได้ก็ลดลงด้วย
ล่าสุดช่วงเช้าที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) มีรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามไปส่งที่ สปป.ลาว ประมาณ 12 คัน ซึ่งมีจำนวนเที่ยวลดลง
ด้านนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จังหวัดมุกดาหารได้เตรียมความพร้อม โดยสำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยพลังงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำมัน เพื่อยืนยันว่าไม่มีการกักตุน
จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการน้ำมันแต่ละแห่งมีการบริหารปริมาณน้ำมันหมุนเวียนตามรอบการขนส่ง ทำให้ปริมาณน้ำมันคงเหลือในแต่ละช่วงเวลาอาจไม่ได้มีจำนวนมากนัก ยังคงเพียงพอให้บริการตามปกติ และมีการเติมสำรองอย่างต่อเนื่อง ด้านราคาพบว่าราคาน้ำมันในแต่ละสถานีบริการยังคงอยู่ในระดับปกติ ยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น และมีความใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ สะท้อนถึงการกำกับดูแลเป็นไปตามกลไก ไม่พบความผิดปกติด้านราคา
จากการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันอิสระในพื้นที่นอกเขตตัวเมือง พบว่าการให้บริการยังเป็นไปตามปกติ ไม่พบปัญหาคิวสะสม ประชาชนสามารถเข้ารับบริการเติมน้ำมันได้โดยสะดวก
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อให้การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภาครัฐขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และวางแผนใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น