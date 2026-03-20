พลังงานอุบลฯตรวจคลังน้ำมันพบมีน้ำมันหมุนเวียนเข้าออกทุกวัน ไม่ขาดแคลน แต่พฤติกรรมผู้ใช้น้ำมันเปลี่ยนไป

อุบลราชธานี-พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ยันออกตรวจคลังและปั้มน้ำมันในจังหวัด ไม่พบปัญหาขาดแคลน มีเพียงพฤติกรรมผู้ใช้น้ำมันที่เปลี่ยนไป ทำให้บางช่วงปั้มขาดน้ำมันแต่ก็บริการลูกค้าต่อเนื่องทุกวัน
นายชยพล ขวัญสู่ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปริมาณการเก็บน้ำมันสำรองที่คลังน้ำมัน ปตท.ถนนกองทาง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งดูแลการจ่ายน้ำมันให้ 4 จังหวัดอีสานใต้คือ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ปรากฏว่ามีน้ำมันใช้หมุนเวียนจ่ายให้ปั้มน้ำมันนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างเป็นปกติทุกวัน โดยคลังน้ำมันแห่งนี้เป็นของ ปตท. ส่วนน้ำมันจากบริษัทอื่นๆใช้วิธีบรรทุกใส่รถจากโรงกลั่นมาส่งที่ปั้มในแต่ละวัน
นายเมธี พูลเพิ่ม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการตรวจสอบที่คลังน้ำมัน ปตท.อำเภอวารินชำราบ จะมีน้ำมันหมุนเวียนเข้ามาเติมใส่คลัง 2 ทางคือ ขนส่งมาโดยรถยนต์และมากับรถไฟ โดยที่คลังแห่งนี้ จะมีถังใช้เก็บน้ำมันดีเซลจำนวน 3 ถัง มีปริมาณความจุ 1.6 ล้านลิตร เบนซิล 91 จำนวน 1 ถัง ขนาด 5 แสนลิตร เบนซิล 95 จำนวน 2 ถังๆละ 1 แสนลิตร รวม 2 แสนลิตร และE20 จำนวน 2 ถังๆละ 1 แสนลิตร รวม 2 แสนลิตร
โดยจะมีการส่งน้ำมันมายังคลังเก็บทุกวัน และทางคลังก็จะจ่ายน้ำมันออกไปให้กับปั้มที่จำหน่ายน้ำมันทุกวันเป็นแบบหมุนเวียนทั้งเข้าและออกในแต่ละวัน ซึ่งที่ผ่านมาน้ำมันไม่ได้ขาด แต่ที่มีการเข้าคิวเติมน้ำมันกันมากในช่วงนี้ เพราะความตื่นตระหนกของผู้ใช้ เดิมเคยเติมน้ำมันครั้งละ 500 บาท ก็เปลี่ยนเป็นการเติมเต็มถัง ทำให้น้ำมันขาดช่วง และทำให้บางปั้มที่มีการจราจรหนาแน่น มีรถรอเข้าคิวเติมน้ำมันกันมาก
ช่วงนี้ ตามปั้มน้ำมันของ ปตท.ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากกว่าทุกบริษัท มีการจำกัดการเติมน้ำมันครั้งละ 500 บาท ส่วนปั้มยี่ห้ออื่น โดยเฉพาะปั้ม PT ให้เติมได้ตามความต้องการและอนุญาตให้นำถังมาใส่น้ำมันได้ด้วย