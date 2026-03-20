พ่อค้าส่งผักตลาดเมืองทอง โอดราคาทรุด ทั้งเจอปัญหาดีเซลแพง/หาเติมยาก

อุดรธานี-พ่อค้าผัก ตลาดเมืองทองเจริญศรี จ.อุดรธานี โอดราคาผลผลิตผักทรุดหนัก ทั้งยังต้องเผชิญปัญหาน้ำมันดีเซล ราคาแพงและหาเติมยาก สวนทางกำลังซื้อทรุดตัวหนัก ยกกะหล่ำปลีถุงใหญ่ จากเดิมเคยขายถุงละ 100 บาท ปัจจุบันเหลือแค่ 20 บาท กระทบกระจายสินค้าชะลอตัว
จากสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนและราคาแพงในปัจจุบัน หลายปั๊มในภาคอีสานจำกัดปริมาณการจำหน่าย โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของภาคขนส่งและการเกษตร บางแห่งจำกัดการเติมเพียง 300-500 บาทต่อคัน และมีบางช่วงที่น้ำมันขาดช่วงชั่วคราว ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งและพ่อค้าคนกลางต้องวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวัง ส่งผลให้การรับซื้อและกระจายสินค้าเกษตรชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด
“พี่อู๊ด” ผู้ประกอบการค้าปลีก-ส่งผัก ตลาดเมืองทองเจริญศรี จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาพืชผักหลายชนิดปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะกะหล่ำปลีราคาตกต่ำมาก จากเดิมเคยจำหน่ายถุง 10 กิโลกรัมที่ถุงละ 70-100 บาท แต่ปัจจุบันเหลือเพียงถุงละ 20 บาทเท่านั้น ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนเริ่มถอดใจ เพราะขายแล้วไม่คุ้มต้นทุน
“ของมันล้นตลาดจนราคาตกฮวบ บางรายคิดจะปล่อยทิ้งคาไร่ แต่ก็ยังต้องฝืนตัดมาขาย เพราะผลผลิตออกมาพร้อมกันจำนวนมาก อีกทั้งการส่งไปขายต่างจังหวัดอย่างกรุงเทพฯ หรือขอนแก่น ก็มีข้อจำกัดค่าขนส่ง โดยเฉพาะช่วงนี้น้ำมันทั้งแพงและหายาก ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นหลายเท่า” พี่อู๊ดกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนพืชไร่ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำที่ชัดเจน แต่เกษตรกรกลับได้รับผลกระทบจากต้นทุนแฝง โดยเฉพาะถุงพลาสติก สำหรับบรรจุผลผลิต ที่ปรับราคาสูงขึ้น จากเดิมกิโลกรัมละ 30 บาท เพิ่มขึ้นอีก 8 บาท ส่งผลให้ต้นทุนรวมของเกษตรกรขยับขึ้นตามไปด้วย
ทั้งนี้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ยังถูกซ้ำเติมจากวิกฤตน้ำมัน ส่งผลให้พ่อค้าคนกลางจากต่างจังหวัด เช่น สกลนคร และนครพนม ลดการเดินทางเข้ามารับสินค้า เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนในการเติมน้ำมัน ทำให้การหมุนเวียนสินค้าในตลาดชะงักงัน
ผลกระทบดังกล่าวยังลุกลามไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่น อาทิ มะละกอและพริก ก่อนหน้านี้เคยมีราคาสูงถึงถุงละ 500-1,000 บาท ปัจจุบันปรับลงเหลือเพียงหลักร้อยบาท สะท้อนภาพรวมตลาดที่กำลังอยู่ในภาวะชะลอตัวทั้งระบบ
พี่อู๊ดสะท้อนความคาดหวังต่อรัฐบาลว่า ต้องเร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันและการกระจายเชื้อเพลิงเป็นอันดับแรก เพราะเป็นต้นทุนหลักของภาคเกษตร อยากให้แก้เรื่องน้ำมันก่อน ตอนนี้ไม่ใช่แค่แพง แต่บางช่วงยังหาเติมยาก ถ้าปัญหานี้ยังไม่คลี่คลาย ภาคเกษตรก็เดินต่อไม่ได้ แม้รัฐจะยืนยันว่าไม่ขาดแคลน แต่ในความรู้สึกของประชาชน มันทั้งแพงและไม่พอใช้