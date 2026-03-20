ทหารปะทะเดือดแก๊งขนยาแบกเป้มากับร่วม 30 คน-ยิงกันสนั่นชายแดนอรุโณทัยยึดได้กว่า 5 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ - ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ปะทะเดือด-ยิงสกัดสนั่นชายแดนอรุโณทัย เชียงดาว เชียงใหม่..หลังจัดกำลังเฝ้าสกัดแก๊งขนยาเสพติดตามเบาะแสการข่าว จนพบคาราวานแบกเป้มากลุ่มใหญ่ร่วม 30 คน เดินมาเป็นขบวนตอนตีเศษ แค่ส่งสัญญาณหยุดตรวจกลับยิงใส่ จนต้องเหนี่ยวไกสาดกระสุนตอบโต้ ล่าสุดตรวจพบคนร้ายเผ่นเข้าป่า-ทิ้งเป้ยาบ้าสารพัดตรา 25 กระสอบ เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 5,000,000 เม็ด
วันนี้ (20 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาบ้าจำนวนมากเข้ามาทางชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมู่บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จึงจัดกำลังพลจาก ร้อย ม.2 ฉก.ไชยานุภาพ ลาดตระเวนสกัดกั้น
กระทั่งเวลา 04.50 น.เศษ ขณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจตราไปถึงบริเวณช่องทางป่าสักห่างจากช่องทางหนองกะลาง 1 ไปทางขวาประมาณ 2 กิโลเมตร พบกลุ่มคนจำนวนประมาณ 25-30 คน เดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะประมาณ 5 นาที
หลังจากเหตุการณ์สงบลงกลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้ความชำนาญในภูมิประเทศหลบหนีไปได้ ส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงประสานจัดกำลังเพิ่มเข้าควบคุมพื้นที่
ด้าน พ.อ.อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ผบ.ฉก.ไชยานุภาพ มอบให้ พ.อ. เดชาธร สายหยุด รอง ผบ.ฉก.ไชยานุภาพ นำกำลังพล ชุดบังคับอากาศยานไร้คนขับ และ ชป.สท.2 มว.สท.กกล.ผาเมือง เข้าไปตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะพบปรากฎว่าพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้ตกกระจัดกระจายไปตามเส้นทางจำนวน 25 กระสอบ
เบื้องต้นพบเป็นกระสอบที่บรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าประทับตราสัญลักษณ์ที่ข้างห่อเป็น 999 สีน้ำเงิน จำนวน 200,000 เม็ด จำนวน 8 กระสอบ รวมจำนวน 1,600,000 เม็ด นอกจากนี้ยังพบกระสอบที่มียาบ้าประทับตราสัญลักษณ์ 999 สีน้ำเงิน จำนวน 3 กระสอบๆ ละ 230,000 เม็ด รวมเป็นจำนวน 690,000 เม็ด
กระสอบที่มียาบ้าประทับตราสัญลักษณ์ 999 สีน้ำเงิน กระสอบละ 240,000 เม็ด จำนวน 3 กระสอบ รวมเป็นจำนวน 720,000 เม็ด,กระสอบที่มียาบ้าประทับตราสัญลักษณ์ 999 สีน้ำเงิน กระสอบละ 250,000 เม็ด จำนวน 9 กระสอบ รวมเป็นจำนวน 2,250,000 เม็ด,กระสอบที่มียาบ้าประทับตราสัญลักษณ์เลข 1 และเลข 2 กระสอบละ 200,000 เม็ด จำนวน 1 กระสอบ รวมเป็นจำนวน 200,000 เม็ด,และกระสอบที่มียาบ้าประทับตราสัญลักษณ์เลข 1 เลข 2 กระสอบละ 240,000 เม็ด จำนวน 1 กระสอบ รวมเป็นจำนวน 240,000 เม็ด
รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 5,700,000 เม็ด จึงยึดไว้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป.