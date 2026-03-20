ตร.โคราชเค้นสอบ แก๊งลักตู้เซฟอินฟลูฯดัง พบทองโผล่ห้องพัก-ซุกรถแม่ เร่งล่าที่เหลือเป็นทองแท่ง 5 บาท

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตร.โคราชเค้นสอบ แก๊งขโมยตู้เซฟในห้องพักคอนโดฯ ของอินฟลูฯชื่อดัง เร่งติดตามทองคำทรัพย์สินของกลาง รวมกว่า 2 ล้าน บุกตรวจค้นหลายจุดยึดของกลางคืนได้รายหลายการ พบทองโผล่ห้องพัก ซุกรถแม่ และเร่งล่าส่วนที่เหลือเป็นทองแท่งหนัก 5 บาท
วันนี้ ( 20 มี.ค.69) ความคืบหน้าคดี คนร้ายก่อเหตุขโมยตู้เซฟ ภายในห้องพักคอนโดมิเนียม ของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ใจกลางเมืองนครราชสีมา ซึ่งภายในมีทองคำแท่ง และทรัพย์สินมีค่า รวมกว่า 2 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คนเป็นช่างเทคนิคของคอนโดฯเอง พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินที่ถูกนำไปกระจายซุกซ่อนเอาไว้
โดยก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมาใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเปิดตู้เซฟน้ำหนัก 250 กิโลกรัม เนื่องจากผู้เสียหายใช้รหัสเปิดแล้วแต่ไม่สามารถเปิดได้
ล่าสุดตำรวจพบของกลางเพิ่มเติมอีกหลายรายการ โดยทองคำแท่งน้ำหนัก 10 บาท จำนวน 1 แท่ง ถูกพบภายในห้องพักของ นายปัญญา หรือ “เบิร์ด” ธรรมธุระ อายุ 29 ปี ชาว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ผู้ต้องหาที่ 1 ขณะที่ทองคำอีกส่วนหนึ่งถูกนำไปเปลี่ยนและซุกซ่อนในรถยนต์ของมารดาของ นายพิสณฑ์ หรือ “บาส” การถาง อายุ 29 ปี ชาวอ.คง จ.นครราชสีมา ผู้ต้องหาที่ 2 โดยตรวจพบทองคำแท่งน้ำหนัก 5 บาท จำนวน 1 แท่ง และทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 2 แท่ง
นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจยึดเลสข้อมือหลวงพ่อรวย น้ำหนัก 4 บาท จำนวน 1 เส้น ซึ่งสืบทราบว่าได้มาจากร้านสมหวัง ร้านอาหาร รวมถึงเหรียญหลวงพ่อคูณ จำนวน 1 เหรียญ ส่วนเงินสดที่ผู้ต้องหานำไปใช้หนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม ยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่อยู่ระหว่างการติดตาม โดยเฉพาะทองคำแท่งน้ำหนัก 5 บาท จำนวน 2 แท่ง ที่ยังไม่สามารถตรวจยึดกลับคืนมาได้ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันจะเร่งขยายผลติดตามทรัพย์สินที่เหลือ และดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถึงที่สุดหากมีหลักฐานสาวไปถึงใครก็จะถูกดำเนินคดีทุกคนไม่ละเว้นถือว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการโจรกรรมในครั้งนี้