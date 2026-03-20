พ่อค้าผักแม่ค้าปลาโอดครวญของแพงกำลังซื้อหดหายซ้ำต้องแบกต้นทุนเพิ่มทุกอย่าง

อุบลราชธานี-พ่อค้าขายส่งผักในตลาดค้าส่ง ต้องปรับราคาขึ้นจากเดิม เพราะต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้น บวกกับความไม่สะดวกในการขนส่ง เพราะต้องแวะเติมน้ำมันหลายครั้งในการขนส่งแต่ละเที่ยว ขณะที่แม่ค้าปลาสดโอด กำลังซื้อหาย ขายปลาได้น้อยลง ซ้ำต้องแบกรับกับต้นทุนราคาถุงพลาสติกภาชนะที่ใช้ใส่ปลาที่ราคาสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด
นายวิวัฒน์ แก้วสวัสดิ์ พ่อค้าขายผักสดที่ตลาดเจริญศรี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผักแทบทุกชนิดของจังหวัดกล่าวว่า การขนส่งผักมาขายในจังหวัดตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวขึ้น ทำให้ตนต้องปรับราคาตามกลไกตลาด จากเดิมที่เคยบวกราคาผักเฉลี่ยถุงละ 25 บาท เป็นค่าขนส่งและค่าลูกน้อง ต้องปรับขึ้นเป็นถุงละ 35 บาท ให้สมดุลกับราคาน้ำมันที่มีการปรับราคาสูงขึ้น
และในช่วงนี้ ก็ยังมีปัญหารถที่ส่งผัก ต้องแวะเติมน้ำมันระหว่างทางที่ขนส่ง เพราะตามปั้มน้ำมันมีการจำกัดการเติมน้ำมันดีเซล เติมได้ครั้งละ 500 บาท ทำให้เสียเวลาในการขนส่ง และส่งผลต่อความสดของผักที่ต้องเจออากาศร้อนเป็นเวลานานระหว่างเข้าคิวรอเติมน้ำมันด้วย
ขณะที่ตลาดวารินเจริญศรี อ. วารินชำราบ จ.อุบลฯ นางสาวอรพินทร์ งามสนิท แม่ค้าปลาสดกล่าวถึงการค้าขายในช่วงนี้ ขายของไม่ดี เนื่องจากลูกค้าไม่มีกำลังซื้อ เพราะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายหลังราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น
นอกจากขายไม่ดีแล้ว แม่ค้ายังมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ปลาสดที่ชำแหละขาย โดยถุงพลาสติกทุกขนาดมีราคาขึ้นจากเดิมแบบก้าวกระโดดจากห่อละ 33 บาท ขึ้นที่เดียวเป็น 40 บาท ซึ่งขึ้นสูงถึงขนาดละ 7 บาท ทำให้กลายเป็นต้นทุนที่แม่ค้าต้องแบกรับภาระให้กับลูกค้าที่มาซื้อปลา จึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาที่เกิดขึ้น