(คลิป)ตื่นตาวันวสันตวิษุวัต! แสงตะวันสาดผ่านซุ้มประตูโขง-ส่องพระพักตร์พระประธานวัดดังลำปาง สุดงดงาม

ลำปาง – มหัศจรรย์-นักท่องเที่ยวรอชมไม่ผิดหวัง วันวสันตวิษุวัต พระอาทิตย์สาดลำแสงส่องผ่านซุ้มประตูโขง ตรงถึงพระประธาน วัดพระธาตุลำปางหลวง เผยทั้งปีมี 2 วัน-ลำปางเห็นได้ใน 3 วัด พรุ่งนี้(21 มี.ค.) ดูได้ที่วัดพระธาตุเสด็จ
วันนี้(20 มี.ค.69) พระครูพิธานนพกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง ได้เข้าไปรออยู่ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง พระอารามหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตั้งแต่ 05.30 น.เพื่อเฝ้าชมแสงแรกของวัน ซึ่งตรงกับ "วันวสันตวิษุวัต" ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน
กระทั่งเวลา 06.22 น. พระอาทิตย์เริ่มขึ้นจากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นหน้าวัด และมีซุ้มประตูโขงตั้งอยู่ แสงพระอาทิตย์สีส้มแดงเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าและเคลื่อนขึ้นแบบตั้งฉากกับพื้น แล้วลำแสงค่อยๆ ส่องขึ้นที่ซุ้มประตูโขง ก่อนสาดส่องตรงมายังพระประธาน ที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงและหันพระพักต์ออกมายังหน้าวัดพอดี ทำให้ลำแสงพระอาทิตย์ได้ส่องผ่านซุ้มประตูโขงเป็นเส้นตรงมายังองค์พระประธานอย่างสวยงามไม่ทำให้ผิดหวัง
สำหรับวันวสันตวิษุวัต เป็นวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับโลก กลางวัน-กลางคืน ยาวเท่ากัน หนึ่งปีมีแค่ 2 วัน คือ วันวสันวิษุวัต กับ วันศารทวิษุวัต (ตรงช่วงฝนจะไม่ค่อยเห็นเนื่องจากฟ้าปิด) ในจังหวัดลำปาง สามารถมองเห็นปรากฎการณ์นี้รวม 3 วัด ได้แก่ วัดไหล่หิน เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (19 มีนาคม) วัดพระธาตุลำปางหลวง ที่มีความพิเศษคือการวางผังวัดหันไปทางทิศตะวันออกเป๊ะ ในวันนี้ (20 มีนาคม) และ วัดพระธาตุเสด็จ พรุ่งนี้ (21 มีนาคม) เท่านั้น