บุกจับคาราโอเกะเถื่อนเชียงราย เปิดถึงตี 5-รับสาวไทย ลาว พม่า อายุต่ำ 18 บริการลูกค้าเป็นสิบ

เชียงราย – ผู้ว่าฯสั่ง จนท.ฝ่ายปกครอง ส่ง อส.-ตม.สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใส บุกตรวจโอเกะเถื่อน เปิดบริการข้ามคืนถึงตี 5-พาสาวไทย พม่า ลาว อายุต่ำ 18 บริการลูกค้าเป็นสิบ
วันนี้ (20 มี.ค.) นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สภ.แม่ลาว อาสารักษาดินแดน (อส.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ฯลฯ "เปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใส"
หลังได้รับการร้องเรียนว่าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งตั้งอยู่ หมู่ 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เปิดบริการถึงเวลา 05.00 น.และส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านรวมทั้งมีการนำเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้บริการปรนนิบัติลูกค้า
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเมื่อ 01.45 น.ที่ผ่านมา พบคาราโอเกะดังกล่าวเปิดบริการในอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง มีโต๊ะให้บริการอยู่บริเวณด้านหน้าร้านและมีห้องวีไอพีจำนวน 4 ห้อง รวมทั้งพบมีพนักงานหญิงคอยให้บริการ 13 คน และมีโต๊ะนั่งรวมอยู่ ประมาณ 5 โต๊ะ ขณะนั้นลูกค้าใช้บริการ อยู่จำนวน 3 โต๊ะ
สอบถามผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านกลับไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ส่วนหญิงสาวที่ให้บริการทั้ง 13 คน เป็นชาวไทย 7 คน ลาว 5 คน เมียนมา 1 คน ทั้งหมดมีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งมีอยู่ 2 คนอายุ 16-17 ปี ให้การว่าได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท และได้ค่านั่งดูแลลูกค้าเป็นรายชั่วโมงๆ ละ 100 บาท แต่ต้องหักให้ร้านจำนวน 40 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อเจ้าของร้านจำนวน 5 ข้อหาคือ "ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ,ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด, เป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง โดยไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน,เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 นาฬิกา โดยไม่ได้รับอนุญาต,และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่กำหนด" จากนั้นแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.