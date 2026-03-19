บุกจับแหล่งผลิตเหล้าเถื่อนรายใหญ่ใจกลางเมืองชลบุรีปรับเจ้าของบ้าน 1แสน จำคุก 6 เดือน

ศูนย์ข่าวศรีราชา -ตำรวจเมืองชลบุรี สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่สรรพสามิต -ฝ่ายปกครอง บุกจับแหล่งผลิตเหล้าเถื่อนรายใหญ่ใจกลางเมืองชลบุรี หลังชาวบ้านร้องหนักส่งทั้งกลิ่นเหม็น-ทิ้งของเสียลงลำคลอง ดำเนินคดีเจ้าของบ้านข้อหาผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 100,000 บาท จำคุก 6เดือน ยึดของกลางเพียบ
เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 19 มี.ค.) พ.ต.ท.สมัย ขันสุวรรณา สวป.สภ.เมืองชลบุรี พร้อมด้วย นายปิยวัชร์ วรรณใส นักวิชาการสรรพามิตชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายปราบปราม สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1) ,นายเรืองริศ โรจนะ ปลัดอําเภอเมืองชลบุรี ,นายขวัญชัย เดชชีวะ กำนัน ต.หนองข้างคอก และนายอำนาจ แจ้งเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 ต.หนองข้างคอก ได้ร่วมกันบุกตรวจค้นภายในบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยุ่ในพื้นที่ ม. 6 ต.หนองข้างคอก หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบผลิตเหล้าเถื่อน
พบจุดเกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา พื้นที่ข้างบ้านถูกดัดแปลงให้เป็นโรงหมักเหล้า ส่วนบริเวณด้านหลังบ้านมีเครื่องกลั่นเหล้าอย่างดี จำนวน 3 เครื่อง และยังมีน้ำตาลและยีส ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในการหมักเหล้าให้ได้ 14 วันก่อนนำไปกลั่นเป็นเหล้าขาว 30 ดีกรี เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
โดยมี นางขนิษฐา อายุ 63 ปีรับเป็นเจ้าของบ้าน และยังพบขวดยาดอง ขนาด 300 และ 700 มิลลิลิตร รวมกว่า 100 ขวด สุราขาวขนาดแกลลอน 30 ลิตร และ 5 ลิตรอีกกว่า 30 แกลลอน เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับ 100,000 บาท จำคุก 6 เดือน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ อบต.หนองข้างคอก ที่เข้าร่วมตรวจค้นภายในบ้านหลังนี้ว่า ก่อนหน้านี้ทาง อบต.ได้เคยพยายามจะเข้าตรวจสอบภายในบ้านหลังดังกล่าวแล้ว เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของบ้านในการเปิดบ้านให้เข้าตรวจค้น
ขณะที่ นายขวัญชัย เดชชีวะ กำนัน ต.หนองข้างคอก บอกว่าหลังได้รับการร้องเรียนจากงผู้ใหญ่บ้านและสายตรวจตำบล ว่าบ้านหลังดังกล่าวทำการผลิตสุราเนื่องจากมีกลิ่นรบกวนชาวบ้าน และยังปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วย เข้าตรวจค้น ซึ่งก็พบว่าเป็นโรงผลิตสุราจริง เนื่องจากมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เข้าข่ายการลักลอบผลิตสุราเถื่อนพร้อมจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
ด้าน นายปิยวัชร์ วรรณใส นักวิชาการสรรพามิตชำนาญการ (หนัวหน้าฝ่ายปราบปราม สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1) เผยว่าจากการตรวจสอบสถานที่พบทั้งเครื่องต้มกลั่นสุราและน้ำสุราที่กลั่นแล้ว รวมทั้งสุรากลั่นผสม (ยาดอง) จึงมีความผิดในข้อหามีไว้เพื่อผลิตสุราหรือมีไว้เพื่อต้มกลั่นสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และความผิดในเรื่องขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
“ การครอบครองสุราที่ผิดกฎหมาย และการทําสุราที่ผิดกฎหมาย จะมีความผิดตามพรบสรรพสามิตโดยตรง ดังนั้นหากประชาชนท่านใดมีข้อมูลที่ต้องการร้องเรียน แจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมสรรพสามิต 1713” นายปิยวัชร์ กล่าว