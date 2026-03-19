อ่างทองน้ำมันตึง! ปั๊มแห่รอของจากคลัง ดีเซลหมดหลายจุด ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่เร่งสรุปเสนอส่วนกลาง

อ่างทอง – สถานการณ์น้ำมันในพื้นที่เริ่มตึงตัว หลายปั๊มดีเซลหมดชั่วคราว ต้องรอการจัดส่งจากคลัง ขณะที่ผู้ว่าฯ อ่างทองนำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟังปัญหาจากชาวบ้านและผู้ประกอบการ เพื่อเร่งรวบรวมข้อมูลเสนอหน่วยงานส่วนกลางแก้ไข
วันนี้ ( 19 มี.ค.) นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ พลังงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปภ.จังหวัด กอ.รมน.จังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การใช้พลังงานในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งปั๊มแบรนด์และปั๊ม non-brand ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
จุดแรกที่ปั๊มน้ำมัน non-brand ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ พบว่าน้ำมันดีเซลหมดชั่วคราว เหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ 91 โดยมีการแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน ขณะที่ประชาชนยังคงทยอยเข้ามาใช้บริการ โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งระบุว่าเลือกใช้บริการปั๊มใกล้ชุมชน เนื่องจากสะดวกและปลอดภัยกว่าการเดินทางเข้าไปในตัวอำเภอ โดยน้ำมันที่ซื้อจะนำไปใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร เช่น ตัดหญ้าและงานทั่วไป
จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันแบรนด์ บางจาก บริเวณแยกบ้านรอ อำเภอเมืองอ่างทอง พบว่าน้ำมันดีเซลหมดเช่นเดียวกัน เหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 โดยผู้ประกอบการระบุว่า ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หากนำหลักฐานยืนยันตัวตนมาแสดงจะสามารถซื้อน้ำมันได้ ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการซื้อน้ำมันเกิน 500 บาท ต้องแสดงเอกสารจดทะเบียน และจะออกใบเสร็จในนามผู้ประกอบการ พร้อมจำกัดปริมาณการจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการเติมน้ำมันได้อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันได้รับการจัดสรรน้ำมันเป็นรอบตามโควตา ส่งผลให้บางช่วงเกิดภาวะขาดช่วง โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทองจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สรุปรายงานส่งกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังปัญหาจริงจากทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งประสานส่วนกลางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว