ชาวไร่อ้อยลพบุรีเดือดร้อนหนัก! บุกศาลากลางยื่นผู้ว่าฯ ขอเลื่อนตัดอ้อยสด–หนุนน้ำมัน หลังวิกฤตดีเซลซ้ำเติม

ลพบุรี – สมาคมชาวไร่อ้อย 2 อำเภอในจังหวัดลพบุรี รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านรองผู้ว่าฯ เรียกร้องรัฐเร่งช่วยเหลือ หลังเจอปัญหาซ้ำซ้อนทั้งนโยบายตัดอ้อยสดและวิกฤตน้ำมันดีเซลขาดแคลน กระทบหนักต่อการเก็บเกี่ยวและขนส่ง หวั่นอ้อยตกค้างเสียหายก่อนโรงงานปิดหีบ
บ่ายวันนี้ ( 19 มี.ค.) ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะสมาคมชาวไร่อ้อยจาก 2 อำเภอ นำโดย นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอำเภอท่าหลวง พร้อมตัวแทนเกษตรกรจากอำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกสำโรง ที่เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้ช่วยเหลือเร่งด่วน
ในหนังสือระบุว่า ปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก จากนโยบายภาครัฐที่ให้ตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ส่งผลให้กระบวนการเก็บเกี่ยวล่าช้ากว่าแผน ประกอบกับโรงงานน้ำตาลกำลังจะปิดหีบในระยะเวลาอันใกล้ หากไม่สามารถตัดอ้อยได้ทัน จะทำให้ผลผลิตเสียหายและเกิดอ้อยตกค้างในไร่จำนวนมาก
ขณะเดียวกัน สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ขาดแคลน ยังซ้ำเติมปัญหา เนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรและรถขนส่งอ้อยไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ทำให้กระบวนการตัดและขนส่งล่าช้า ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของเกษตรกรโดยตรง
ทางสมาคมฯ จึงขอให้ภาครัฐพิจารณา 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การขอผ่อนผันหรือเลื่อนระยะเวลาการตัดอ้อยสดออกไป และการสนับสนุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวได้ทันตามกำหนด
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับเรื่องไว้และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ พร้อมเตรียมนำเสนอข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อรัฐบาล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป