เพชรบุรีเคลียร์ชัด! ตรวจเข้ม “น้ำมัน–ก๊าซหุงต้ม” ยันมีเพียงพอ ไม่พบกักตุน สร้างความมั่นใจทั้งจังหวัด

เพชรบุรี – จังหวัดเพชรบุรีบูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานการณ์พลังงานทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม ยืนยันมีปริมาณเพียงพอ ไม่พบการกักตุน พร้อมสุ่มตรวจชั่งตวงวัดได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
วันนี้ (19 มี.ค.) นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดเพชรบุรี นำทีมคณะทำงานบูรณาการติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (กอ.รมน.จังหวัด พ.บ.) และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน สถานประกอบการ และโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอเขาย้อย รวม 6 แห่ง
ผลการตรวจสอบด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่าสถานีบริการน้ำมันและสถานประกอบการทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ มีปริมาณน้ำมันสำรองและหมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และไม่พบพฤติกรรมการกักตุนแต่อย่างใด ขณะที่สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผู้ประกอบการยืนยันตรงกันว่ามีปริมาณเพียงพอ ไม่เกิดภาวะขาดแคลน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี ยังได้สุ่มตรวจน้ำหนักก๊าซหุงต้มบรรจุถัง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยผลการตรวจสอบพบว่าทุกแห่งบรรจุก๊าซครบถ้วน ถูกต้องตามปริมาณที่ระบุ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
จังหวัดเพชรบุรี ระบุว่า จะยังคงติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ และดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน พร้อมย้ำว่าสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในภาวะปกติ ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยไม่ต้องตื่นตระหนก