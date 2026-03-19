น้ำมันขาดสะเทือนชาวนา! ผู้ว่าฯ ลพบุรีสั่งด่วน ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าว ย้ำอย่ากักตุนเสี่ยงภาระ

ลพบุรี – ผู้ว่าฯ ลพบุรี สั่งนายอำเภอเมืองลพบุรีลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนช่วยเกษตรกร หลังชาวนาโคกกะเทียมเดือดร้อนช่วงเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมย้ำให้ใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรติดต่อซื้อน้ำมันได้ทันที และเปิดช่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เตือนอย่าตื่นตระหนกกักตุน เสี่ยงกลายเป็นภาระ
วันนี้ (19 มี.ค.) นายวีระพงษ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์” ณ อาคารโดมเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี โดยภายในงานมีการให้ความรู้ด้านการเกษตร นำเสนอนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิต การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และจัดนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขกล่าวถึงกรณี นางยุพา กันตไพบูลย์ ชาวนา หมู่ 7 ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งปลูกข้าวพันธุ์ กข 85 จำนวน 20 ไร่ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันดีเซลขาดแคลน ส่งผลให้รถเกี่ยวข้าวไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงข้าวสุกพร้อมเก็บเกี่ยว
จังหวัดจึงได้มอบหมายให้นายชาญ จูดคง นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางพรนิภา จิกแหล่ม เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ประสานผู้นำท้องถิ่นและผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งช่วยเหลือ โดยผลการตรวจสอบพบว่า รถเกี่ยวข้าวในพื้นที่มีน้ำมันเพียงพอ และพร้อมเข้าดำเนินการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรรายดังกล่าว
พร้อมกันนี้ อำเภอเมืองลพบุรีจะประสานสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถซื้อน้ำมันสำหรับใช้ทางการเกษตรได้ โดยให้แสดง “สมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว)” ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดต่อสถานีบริการน้ำมัน
ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันอย่างใกล้ชิด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำมันเข้าสู่จังหวัดวันละกว่า 200,000 ลิตร ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ หากไม่มีการแห่กักตุน โดยเตือนว่าการซื้อน้ำมันเก็บไว้เกิน 450 ลิตร อาจเข้าข่ายกักตุน และหากสถานการณ์คลี่คลาย น้ำมันที่เก็บไว้จะกลายเป็นภาระต้นทุนของผู้ซื้อในที่สุด