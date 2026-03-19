ผู้ว่าฯ เพชรบุรี สั่งคุมเข้มสถานการณ์น้ำมันทุกอำเภอ เฝ้าระวังปริมาณ–ราคา ป้องกันกระทบขนส่ง–ประชาชน

เพชรบุรี – ผู้ว่า ฯ เพชรบุรี สั่งการทุกอำเภอบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสถานีบริการน้ำมันอย่างใกล้ชิด หลังพบปริมาณลดลงและการขนส่งล่าช้า ขณะที่ความต้องการใช้พุ่งสูง เสี่ยงกระทบภาคขนส่งและประชาชน กำชับเฝ้าระวังการกักตุนและการฉวยโอกาสด้านราคา
วันนี้ (19 มี.ค) ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณและราคาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2569 พร้อมเฝ้าระวังป้องกันการกักตุนและลดผลกระทบต่อประชาชน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่ พบภาพรวมสถานการณ์น้ำมันเริ่มตึงตัว โดยในด้านการจัดสรรน้ำมัน ปริมาณที่สถานีบริการได้รับจากคลังมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปกติ และมีการปรับรอบการจัดส่งจากรายวันเป็นการกำหนดตามช่วงเวลา ส่งผลให้การเติมน้ำมันเข้าสถานีมีข้อจำกัดมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ด้านการขนส่งพบความล่าช้าเพิ่มขึ้น จากเดิมใช้เวลาเพียง 1 วัน เป็น 1–3 วันในบางพื้นที่ ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการให้บริการ ส่วนด้านความต้องการใช้น้ำมัน พบว่าประชาชนและภาคขนส่ง โดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุกและรถเชิงพาณิชย์ มีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้บางสถานีมีน้ำมันไม่เพียงพอให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดได้เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสั่งการให้ทุกอำเภอรวบรวมข้อมูลเชิงลึก รายงานกลับมายังจังหวัดโดยเร็ว เพื่อประเมินภาพรวมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวงและส่วนกลาง หาแนวทางบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการมั่นใจว่า ภาครัฐจะกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสและการกักตุน ที่อาจสร้างความเดือดร้อนในวงกว้าง พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว