สุดพีค! อาจารย์สักยันควบม้าซื้อน้ำมัน กลางทุ่งรถดับ–เครื่องตัดหญ้าหมด ต้องใช้เคียวเกี่ยวหญ้าเลี้ยงม้าแทน

อ่างทอง – วิกฤตน้ำมันลามไม่หยุด อาจารย์สักยันชื่อดังเมืองอ่างทอง เจ้าของฟาร์มม้า ควบม้าคู่ใจตระเวนหาซื้อน้ำมันกลางหมู่บ้าน หลังรถยนต์และเครื่องตัดหญ้าดับกลางทุ่ง ต้องใช้แรงคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงม้าประทังไปก่อน สะท้อนผลกระทบหนักทั้งคนทั้งสัตว์
วันนี้ ( 19 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณคาวบอยฟาร์ม หมู่ 3 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง พบ อาจารย์สรรค์ เจ้าของฟาร์มม้าและสำนักสักยันชื่อดัง กำลังควบม้าคู่ใจ พร้อมแกลลอนน้ำมัน ออกจากกลางทุ่งนา มุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านเพื่อหาซื้อน้ำมันจากปั๊มหลอดที่ยังพอมีเหลือ
สืบเนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ขนหญ้าเกิดน้ำมันหมดกลางทุ่ง ขณะเดียวกันเครื่องตัดหญ้าก็หมดน้ำมันเช่นกัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ลูกน้องภายในฟาร์มจึงต้องใช้เคียวลงแรงเกี่ยวหญ้าด้วยมือ ได้เพียงเล็กน้อยก่อนนำขึ้นรถม้าขนกลับฟาร์ม เพื่อให้ม้าภายในคอกได้กินประทังไปก่อน
อาจารย์สรรค์ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนัก ต้องคอยตระเวนตรวจสอบว่าปั๊มใดมีน้ำมันเข้ามาจำหน่าย บางครั้งไปถึงก็หมดแล้ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและอาชีพอย่างมาก
โดยเฉพาะงานรับแสดงม้าเข้าฉากละคร และโชว์ตามต่างจังหวัด ที่ต้องใช้รถยนต์ขนส่งม้า ก็ได้รับผลกระทบเต็มที่ เนื่องจากไม่สามารถหาน้ำมันเติมได้เพียงพอ ขณะที่ภายในฟาร์มเองก็ต้องพึ่งแรงงานคนในการตัดหญ้าแทนเครื่องจักร
“วันนี้รถไปขนหญ้าน้ำมันหมดกลางทุ่ง เครื่องตัดหญ้าก็หมดอีก เลยต้องให้ลูกน้องใช้เคียวเกี่ยวหญ้ามาก่อน แล้วใช้รถม้าขนกลับให้ม้ากิน ส่วนผมต้องขี่ม้าออกมาหาซื้อน้ำมัน เพื่อนำไปเติมรถและเครื่องตัดหญ้า” อาจารย์สรรค์ กล่าว
ทั้งนี้ ยังระบุว่า ต้องลุ้นกันวันต่อวันว่าจะสามารถหาน้ำมันมาใช้งานได้ตามปกติเมื่อใด เพราะขณะนี้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ทั้งคนทำงานและม้าภายในฟาร์ม