สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ประชุมร่วมหน่วยงานพื้นที่รับมือวิกฤตท่องเที่ยว-น้ำมันขาด

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ประชุมร่วมหน่วยงานพื้นที่รับมือวิกฤตท่องเที่ยว-น้ำมันขาดจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ดันจัดงาน TTM ที่สวนนงนุชพัทยา ในเดือน มิ.ย.69 หวังดึงบริษัทนำเที่ยวทั่วโลกเข้าไทย
วันนี้ (19 มี.ค. นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงแรมเวย์พัทยา เพื่อติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวและรับทราบแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายในไตรมาสถัดไป โดยมี นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวจากปัญหาน้ำมันขาดแคลน พร้อมพิจารณามาตรการลดผลกระทบ และแนวทางพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยว ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง รวมถึงรับทราบข้อมูลและนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ
อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, ทีเส็บ และ อพท. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ยังมีรายงานจากสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าระหว่างวันที่ 1–16 มี.ค. 2569 จำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางและยุโรปลดลงร้อยละ 12 จากปกติ โดยตลาดตะวันออกกลาง ได้รับผลกระทบจากช่วงรอมฎอน ขณะที่ตลาดยุโรป ได้รับผลกระทบจากเส้นทางบินที่เชื่อมผ่านตะวันออกกลาง ตลาดที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เยอรมนี, รัสเซีย และอิสราเอล
โดยระหว่างวันที่ 10–12 มิ.ย.2569 จังหวัดชลบุรีเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน TTM ที่สวนนงนุช พัทยา ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัทนำเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 500 บริษัทเข้าร่วม ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการในพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นตลาดและดึงนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง