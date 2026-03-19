ประมงพื้นบ้านชุมชนนาเกลือ จ.ชลบุรี ทยอยนำเรือเล็กจอดฝั่งหลังประสบปัญหาน้ำมันมีไม่พอ

ศูนย์ข่าวศรีราชา -กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนนาเกลือ จ.ชลบุรี ทยอยนำเรือเล็กจอดเทียบท่า หลังประสบปัญหาน้ำมันมีไม่เพียงพอต่อการออกเรือ เหตุหลายปั๊มตั้งข้อจำกัดในการจำหน่าย บางปั๊มขึ้นป้ายปิดบริการชั่วคราว จี้รัฐเร่งแก้ไข ด้านผู้ว่าฯ ชลบุรี สั่งเจ้าหน้ที่ฝ่ายปกครอง ตรวจเข้มปั๊มน้ำมัน
วันนี้ ( 19 มี.ค.) กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านชุมชนนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้เริ่มนำเรือขนาดเล็กจอดลอยลำในพื้นที่ หลังเริ่มประสบปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอต่อการออกเรือ เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันบางแห่งมีข้อจำกัดในการจำหน่าย ส่วนบางแห่งขึ้นป้ายประกาศปิดให้บริการชั่วคราว จนไม่สามารถเติมน้ำมันได้ตามปกติ
นายสมคิด จิตต์กะวาน ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือ บอกว่าโดยปกติชาวประมง จะใช้น้ำมันเฉลี่ยวันละ 50–100 ลิตรต่อออกการออกเรือ ซึ่งแต่เดิมนำถังแกลลอนไปเติมจากปั๊มที่ใช้เป็นประจำ แต่เมื่อปั๊มไม่มีน้ำมันหรือปิดบริการก็ต้องหันไปเติมน้ำมันจากปั๊มอื่นสุดท้ายกลับไม่สามารถหาน้ำมันเติมเรือ และยังต้องเสียเวลาในการหาน้ำมันจากแหล่งอื่น จนต้องตัดสินใจหยุดออกเรือชั่วคราว
โดยยอมรับที่ผ่านมากลุ่มชาวประมง พยายามที่ออกเรือเพื่อรักษารายได้ แต่วิกฤตเรื่องพลังงานน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการสู้รบในตะวันออกกลาง เริ่มกระทบต่อต้นทุนการทำประมงอย่างชัดเจน และหากปัญหาการสู้รบยังยืดเยื้อก็จะทำให้ปริมาณสัตว์น้ำที่ออกสู้ตลาดมีน้อยลง เพราะชาวประมงไม่มีน้ำมันออกเรือ ผลที่ตามมาก็คือราคาอาหารทะเลและสินค้าต่างๆ ที่จะสูงขึ้น
ทั้งนี้ ตัวแทนชาวประมง ได้เสนอให้ภาครัฐเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการจัดสรรน้ำมันสำหรับกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีเรืออยู่จริง เพื่อลดผลกระทบต่ออาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน
ผู้ว่าฯ ชลบุรี สั่งเจ้าหน้ที่ฝ่ายปกครอง ตรวจเข้มปั๊มน้ำมัน
ด้าน นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการเร่งด่วนให้นายอำเภอในทุกพื้นที่เร่งตรวจสอบปริมาณน้ำมันตามสถานีน้ำมันต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของ อ.บางละมุง นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง ได้หมายให้ นายณฐาภพ ยมจินดา ปลัดอำเภอบางละมุง นำกำลังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันที ซึ่งก็พบว่าราคายังคงเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด
โดยราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่วนน้ำมันเบนซิน ปรับขึ้น 1 บาท ขณะที่ E20 ปรับลดลง 79 ส.ต. และE85 ปรับลดลง 2 บาท และยังคงมีประชาชน ทยอยเข้าใช้บริการหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งหลายคนยอมรับว่ากลัวว่าน้ำมันจะขาดจนต้องออกจากบ้านมาเติมตุน