พาณิชย์ขอนแก่น ผนึกกอ.รมน. ลงดาบร้านธงฟ้าฯหนองเรือ แอบแลกสิทธิเป็นเงินสด สั่งถอนสิทธิทันที

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ผนึกกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่อ.หนองเรือ พบร้านธงฟ้าฯ พบหลักฐานมัดตัวทำผิดหลักเกณฑ์ แอบแลกวงเงินสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสด และหักหัวคิวผ่านโซเชียลมีเดียล สั่งเพิกถอนสิทธิทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 มี.ค.) นางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (กอ.รมน.ขก.) ลงพื้นที่อำเภอหนองเรือ เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า ร้านค้าดังกล่าวมีพฤติกรรมรับแลกวงเงินสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดจริง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบข้อมูลบัตรของผู้ร้องเรียน ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม ถูกนำมาใช้สิทธิที่ร้านแห่งนี้ ทั้งที่เจ้าของบัตรยืนยันว่าไม่เคยเดินทางมาในพื้นที่และไม่เคยซื้อสินค้าจากร้านดังกล่าว โดยผู้ประกอบการยอมรับสารภาพว่า ได้รับข้อมูลผู้มีสิทธิมาจากเครือข่ายในโซเชียลมีเดีย ที่มีการซื้อขายข้อมูลกัน และหักหัวคิวจากยอดวงเงินในบัตรรายละ 20 บาท เพื่อแลกเป็นเงินสดให้แก่เจ้าของบัตรหรือเครือข่าย
การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดฯ พ.ศ. 2566 ข้อ 8.5, 8.10 และ 8.12 อย่างร้ายแรง ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจึงดำเนินการลงโทษ ด้วยการเพิกถอนสิทธิ สั่งให้ออกจากโครงการธงฟ้าราคาประหยัดฯ ของร้านค้าดังกล่าวทันที ขณะเดียวกันได้เยียวยาผู้เสียหาย โดยผู้ประกอบการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ร้องเรียนเป็นเงิน 300 บาท
ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ขอเน้นย้ำให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน หากพบกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบขั้นเด็ดขาด โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-246-094