รวบยกแก๊งปลอมลอตเตอรี่! ตระเวนหลอกขึ้นเงินตามแผง สูญนับหมื่น เหยื่อเกือบซวยโดนกองสลากเอาผิด

เพชรบุรี – ตำรวจ สภ.ท่ายาง รวบ 4 ผู้ต้องหาแก๊งปลอมแปลงสลากกินแบ่งรัฐบาล ตระเวนแก้เลขจาก “ผิดเป็นถูก” หลอกขึ้นเงินตามแผงรับซื้อ สร้างความเสียหายหลายราย หลังเหยื่อนำไปขึ้นเงินที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกือบถูกดำเนินคดี ก่อนเข้าแจ้งความให้ตำรวจเร่งติดตามจับกุม
วันนี้ ( 19 มี.ค. ) พ.ต.อ.พายัพ โสธรางกูล ผกก.สภ.ท่ายาง พร้อมด้วย พ.ต.ท.บุญรอด พวงแตง รอง ผกก.สส. และชุดสืบสวน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ได้แก่ นายฤทธิ์ชัย ฉายรังษี อายุ 35 ปี, นายเอกชลิต อินทุภูติ อายุ 39 ปี, นายสิริพรชัย พูลทรัพย์ อายุ 39 ปี และ น.ส.ธมณัฎฐ์ มหาสิริเศรษฐ์ อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด
โดยจับกุมได้ขณะผู้ต้องหากำลังขับรถเก๋งยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน กอ 4700 พิษณุโลก บนถนนเพชรเกษม ขาล่องใต้ พื้นที่หมู่ 3 บ้านท่ากระเทียม อ.ท่ายาง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา นางธัญยชนก อาจสุวรรณ์ อายุ 39 ปี ตัวแทนจำหน่ายและรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่ อ.ท่ายาง เข้าแจ้งความว่า มีชาย 2 คน นำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อ้างว่าถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว งวดวันที่ 1 มี.ค. มาขอขึ้นเงิน รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท
แต่เมื่อผู้เสียหายนำสลากไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กลับพบว่าสลากจำนวน 5 ใบเป็นของปลอม และมีการแก้ไขตัวเลข ทำให้ไม่สามารถขึ้นเงินได้ อีกทั้งเกือบถูกดำเนินคดีเสียเอง โชคดีมีหลักฐานการรับซื้อจึงรอดมาได้ ก่อนเข้าแจ้งความให้ตำรวจดำเนินการ
หลังรับแจ้ง พ.ต.ท.บุญรอด พร้อมชุดสืบสวน ได้เร่งแกะรอย จนทราบว่าเป็นแก๊งจาก จ.พิษณุโลก และเฝ้าติดตามพฤติกรรม กระทั่งทราบว่าจะเข้ามาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่ จึงวางกำลังสกัดจับได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายฤทธิ์ชัย หนึ่งในผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า เคยเปิดร้านจำหน่ายลอตเตอรี่และรับซื้อรางวัลใน จ.พิษณุโลก ก่อนคิดวิธีปลอมแปลง โดยใช้มีดโกนขูดแก้ไขตัวเลข และนำคิวอาร์โค้ดของสลากจริงมาติดลงบนใบปลอม เพื่อหลอกขึ้นเงิน
ผู้ต้องหาระบุว่า เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง จนถูกจับและเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำได้ประมาณ 5-6 เดือน ก่อนหวนกลับมาก่อเหตุอีก เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี โดยชักชวนเพื่อนร่วมขบวนการ และให้ค่าจ้างนำสลากไปขึ้นเงินใบละ 1,000 บาท
ทั้งนี้ สาเหตุที่เลือกมาก่อเหตุในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เนื่องจากต้องการพาแฟนสาวมาเที่ยวชะอำ และนำสลากปลอมติดมาด้วยเพื่อหาเงินใช้จ่าย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้เสียก่อน
ด้าน พ.ต.อ.พายัพ เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งความได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามอย่างใกล้ชิด จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ยกแก๊ง พร้อมฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้รับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะกรณีบุคคลแปลกหน้านำสลากมาขึ้นเงิน ควรขอถ่ายภาพบัตรประชาชน (ปกปิดเลข 13 หลัก) และบันทึกภาพบุคคลไว้เป็นหลักฐาน