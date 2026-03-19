สมุทรสงครามเดือด! “กินฟรียังไม่พอ ห่อกลับบ้าน” อดีต สส. 5 สมัย แฉวงในสภา หนุนยกเลิกอาหารกลางวัน สะเทือนงบฯหลายร้อยล้าน

สมุทรสงคราม – ประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองถูกจุดขึ้นอีกระลอก เมื่อ “ รังสิมา “ อดีต สส.สมุทรสงคราม 5 สมัย ออกโรงหนุนข้อเสนอของ “ วรงค์ ” ที่เรียกร้องให้ยกเลิก “อาหารกลางวันฟรี” ในรัฐสภา ชี้เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน พร้อมแฉพฤติกรรมไม่เหมาะสมของ สส.บางราย “กินฟรีไม่พอ ยังห่อกลับบ้าน”
น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต สส.หญิง เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีในการทำหน้าที่ สส. ได้พยายามผลักดันให้ยกเลิกสวัสดิการดังกล่าวมาโดยตลอด เนื่องจากเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในสภา โดยยืนยันว่ากรณี สส.บางรายนำอาหารกลับบ้านนั้น “เกิดขึ้นจริง”
น.ส.รังสิมา ระบุว่า งบประมาณอาหารกลางวันในวันประชุมสภาใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทต่อคน ขณะที่ยังมีการประชุมคณะกรรมาธิการมากกว่า 35 คณะ รวมถึงอนุกรรมาธิการและคณะพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ซึ่งสามารถเบิกค่าอาหารได้ทั้งหมด ทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีช่องโหว่ของระบบที่เปิดให้ สส. 1 คน สามารถเข้าร่วมประชุมหลายคณะในวันเดียว และเบิกค่าอาหารซ้ำซ้อนได้ถึง 3-4 ครั้ง ส่งผลให้การใช้งบประมาณขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการประชุมถี่ ทำให้ค่าใช้จ่าย “บานปลาย” อย่างมีนัยสำคัญ
น.ส.รังสิมา ยังเปิดเผยอีกว่า มี สส.บางส่วนไม่รับประทานอาหารที่จัดไว้ เนื่องจากไม่ถูกปาก และเลือกสั่งอาหารจากภายนอก ขณะที่ในบางวันมีการเตรียมอาหารรองรับ สส.ครบ 500 คน แม้ผู้เข้าประชุมจะไม่ครบ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณเฉลี่ยวันละกว่า 500,000 บาท และหากองค์ประชุมไม่ครบจนไม่สามารถเปิดประชุมได้ อาหารทั้งหมดจะกลายเป็นของเสียทันที
“งบประมาณส่วนนี้ต่อปีนับเป็นหลักร้อยล้านบาท สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ เช่น สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลน” อดีต สส.กล่าว พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของสวัสดิการดังกล่าว เมื่อเทียบกับเงินเดือน สส.ที่สูงกว่า 113,560 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ยังสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยระบุว่า ข้าราชการเงินเดือนหลักหมื่นยังต้องจ่ายค่าอาหารเอง ขณะที่ สส.ซึ่งมีรายได้สูงกลับได้รับสวัสดิการเพิ่มเติม อีกทั้งยังพบปัญหา “คนทำงานจริงไม่ได้กิน แต่บางคนที่ไม่ทำหน้าที่กลับได้กินและนำกลับบ้าน”
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยกเลิกได้ทันที เสนอแนวทางปรับปรุง เช่น ลดงบประมาณต่อหัว และนำระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เบิกค่าอาหารตามจริง เพื่อลดการรั่วไหลของงบประมาณ พร้อมเสนอเพิ่มวันประชุมสภาเป็น 5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านนิติบัญญัติ
“เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลก แม้จะเป็นธรรมเนียมเดิม แต่ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากสามารถประหยัดงบประมาณและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ ก็ควรกล้าปรับปรุง” น.ส.รังสิมา กล่าวทิ้งท้าย ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่กำลังขยายวงในสังคม