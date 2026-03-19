เอาให้ถึงที่สุด-เป็นคดีตัวอย่าง!บริษัทขนส่งเดินหน้าเอาผิด 28 รายรวด คนฉวยโอกาสฉกกุ้งสดจากรถบรรทุกยางแตกตกข้างทางเมืองเถิน

ลำปาง – บริษัทขนส่งไม่ยอมความ..ส่งทนายความเดินหน้านำพยานเข้าแจ้งความดำเนินคดีชาวบ้าน 28 ราย เฮโลเก็บกุ้งรถบรรทุกยางแตกตกถนนพลิกคว่ำข้างทางเมืองเถิน เผยต้องเอาให้ถึงที่สุด-ให้เป็นคดีตัวอย่างเมื่อเจอผู้ประสบเหตุควรช่วยเหลือมากกว่าฉวยโอกาส ตำรวจเรียกชาวบ้านในคลิปภาพฉกกุ้งสดทั้งหมดเข้าให้ปากคำแล้ว
ความคืบหน้า กรณีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเถิน ได้เข้าไปขโมยกุ้งสด ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุ รถกระบะบรรทุกกุ้งยางแตกพลิกคว่ำลงข้างทาง บริเวณกิโลเมตรที่ 640 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อเวลาประมาณ 22.54 น. ของคืนวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา จนมีการแชร์คลิปวันเกิดเหตุว่อนทางโซเชียลฯ รวมทั้งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์พฤติการณ์ดังกล่าวกันสนั่นเมืองตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้(19 มี.ค.69)
ล่าสุดบ่ายวันนี้ (19 มี.ค.) ผู้เสียหายเจ้าของรถบรรทุกกุ้ง พร้อมด้วยทีมทนายความและพยานในที่เกิดเหตุ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เถิน เพื่อให้ปากคำ ขณะที่อีกส่วนทางพนักงานสืบสวน สภ.เถิน ได้ประสานผู้นำหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่ปรากฏในคลิปเก็บกุ้ง ซึ่งล่าสุดรวม 28 คน มาให้ปากคำที่ห้องประชุม สภ.เถิน เป็นรายบุคคล
นายโชต์พิพัฒน์ ไชยลังการ์ ทนายความของบริษัทขนส่ง เปิดเผยว่า ทางบริษัทไม่ยอมความ วันนี้จึงนำพยานบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในที่เกิดเหตุและได้ห้ามปรามชาวบ้าน มาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับบุคคลที่ขโมยกุ้งไป ให้คดีนี้เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมมากกว่า เวลาเจอคนเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนด้วย ชาวบ้านควรเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมากกว่าการเข้าไปฉวยโอกาสในกรกระทำความผิดลักษณะนี้
ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วย ซึ่งได้มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองเป็นคนแรกๆที่เข้าไปเพราะทราบว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุจึงเข้าไปช่วยเหลือในช่วงแรกมีประมาณ 10 คน รวมทั้งพลเมืองดีที่จอดรถช่วยเหลือ
ซึ่งเมื่อเห็นคลิปมีการปล่อยผ่านโซเซียลและมีการต่อว่าชาวบ้านที่เอากุ้งไป ตนจึงอยากออกมาบอกข้อมูลอีกด้านว่า จริงๆตอนแรกชาวบ้านไม่ได้เข้าไปเอากุ้ง แต่เข้าไปช่วยประมาณ 10 คนได้ แต่คนขับรถได้บอกกับชาวบ้านว่าอย่าเพิ่งเอากุ้งขอให้รอประกันมาก่อนค่อยเอา ซึ่งตนคิดว่าเป็นความหวังของชาวบ้าน
หลังจากนั้นตนก็เห็นประกันมา แต่เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นคนละบริษัท แต่ตนก็เห็นอยู่ตลอดจนรถมายกขึ้นรถสไลด์ แล้วออกไปจากจุดเกิดเหตุ ชาวบ้านจึงเอากุ้งเพราะเข้าใจตามที่ได้บอกไว้ตอนแรก โดยไม่ได้ถามอีก แต่ตนก็คิดว่าเป็นการอนุญาตแล้ว
ส่วนชาวบ้านที่มาทีหลังและมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะมีการโทรบอกกัน ซึ่งภาพที่ชุลมุนเก็บกุ้งเกิดหลังจากที่มีรถมายกแล้วและไม่มีการห้าม จากคลิปจะเห็นว่าผู้ถ่ายพูดกับกล้องแต่ไม่ได้ตะโกนห้ามชาวบ้านแต่อย่างใด
พ.ต.อ.กิตติ มาลีหวล ผกก.สภ.เถิน เปิดเผยว่าเบื้องต้นตำรวจต้องแยกกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรก-คนที่เข้ามาช่วยและเมียคนขับเอ่ยปากให้เก็บกุ้งที่เสียหายไปกินได้ และกลุ่มที่2เป็นกลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาเอากุ้งไปโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตและก็พูดห้ามแล้วไม่ฟัง รวมทั้งอยากจะขอเตือนชาวบ้านอย่าทำแบบนี้เพราะคดีมีโทษสูงมากเพราะนอกจากที่จะเข้าข่ายเป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วยังเป็นพื้นที่เกิดเหตุอีกทำให้มีโทษเพิ่มเข้าไปอีก
อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนกลับไปดูคลิปจะเห็นว่าตอนชุลมุนเก็บกุ้งกันนั้น รถที่ประสบเหตุยังคงอยู่ที่เกิดเหตุ ยังไม่ได้ถูกยกออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด ขณะที่จุดเกิดเหตุบนถนนสายพหลโยธิน กม.ที่ 640 หมู่ที่ 8 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งห่างจากชุมชนประมาณ1 กม.ยังพบลังโฟมที่ใส่กุ้งแตกกระจัดกระจายอยู่จำนวนมาก