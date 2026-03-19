งูเห่าพรรคส้มโผล่อีก!คราวนี้เป็น สส.อุดรฯ เขต 7โหวตสวนมติและเป็นคนเดียวกันที่รายงานแต่ไก่โห่ 2 มี.ค.

อุดรธานี-สีสันโหวตนายกอนุทิน ชาญวีรกุล สส.พรรคส้มที่โหวตสวนมติพรรคเป็น สส.อุดรธานี เขต 7 และเป็น ว่าที่ สส.ของพรรคที่เข้ารายงานตัวเป็นคนแรก 2 มี.ค.ขณะที่ สส.คนอื่นในพรรคนัดเดินพาเหรดถ่ายรูปทำคอนเท้นท์รายงานตัวพร้อมกัน 9 มี.ค.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19มี.ค.) ที่รัฐสภาได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลสมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุม 293 เสียง มีมติเห็นชอบให้ อนุทิน ชาญวีรกูล ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของประเทศไทยตามคาด มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ไฮไลท์สำคัญของการลงมติครั้งนี้อยู่ที่พรรคประชาชน ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคลงคะแนนสวนมติพรรค เมื่อ นายสุริยา วงศ์อารีย์ ลงคะแนนสนับสนุนการเสนอชื่อนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี แตกต่างจากจุดยืนของพรรคอย่างชัดเจน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกมองในทางการเมืองว่าเข้าข่าย “งูเห่า” สะท้อนรอยร้าวภายในพรรค และอาจกลายเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญต่อสมดุลอำนาจทางการเมืองในระยะต่อไป ขณะที่แกนนำพรรคยังไม่มีท่าทีชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่เกิดขึ้น
สำหรับ นายสุริยา สส.พรรคประชาชนที่โหวตสวนมติของพรรครายนี้ เป็น สส.เขต 7 จังหวัดอุดรธานี และหากจำกันได้ นายสุริยาคนเดียวกันนี้แหละที่เดินทางไปรายงานตัวก่อนเพื่อน สส.ในพรรคคนอื่น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ทั้งที่พรรคประชาชนนัดหมายเข้ารายงานตัวพร้อมกันในวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา