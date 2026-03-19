(คลิป)ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น! โคราชหลายอำเภอยังต่อคิวรอเติมน้ำมันยาวเหยียด ประชดปูเสื่อนอนรอเติมหน้าหัวจ่าย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-โคราชหลายอำเภอยังต่อคิวหน้าปั๊มรอเติมน้ำมันยาวเหยียด บางรายประชดเอาเสื่อไปปูนอนรอคิวเติมน้ำมันหน้าหัวจ่ายในปั๊มน้ำมัน ประเทศไทยอะไรไม่เคยเห็น ก็ได้เห็น
วันนี้ (19 มี.ค.69) นี่คือคลิปภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Phuradit Surorum” โพสต์ภาพ พร้อมข้อความว่า “ปตท.ครบุรี รอคิวไป” ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศประชาชนทั้งในพื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และผู้ที่สัญจรผ่าน นำรถมาต่อคิวยาวเหยียดอยู่ริมถนนติดกับช่องจราจรด้านซ้าย เพื่อจะรอเข้าเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง ใน อ.ครบุรี โดยรถที่มาต่อคิวส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก ทั้งรถกระบะ , รถตู้ทึบขนส่งสินค้า และ รถบรรทุก 10 ล้อ ที่จะต้องเติมน้ำมันดีเซล แต่ปั๊มต่างๆ ในพื้นที่ อ.ครบุรี ห้วงที่ผ่านมา พบว่า มีน้ำมันดีเซลไม่เพียงพอให้บริการ เนื่องจาก อ.ครบุรี เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกทั้งพืชสวนและพืชไร่โดยเฉพาะมันสำปะหลัง เกษตรหรือชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้รถกระบะและรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก
เมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง จึงแตกตื่นหวั่นไม่มีน้ำมันเติมรถ จึงแห่พากันมาเติมน้ำมันมากกว่าปกติหลายเท่า จนน้ำมันดีเซลเกลี้ยงปั๊ม ทำให้ต้องรอรถขนส่งน้ำมันมาเติมให้กับปั๊ม จึงเกิดบรรยากาศการต่อคิวยาวอย่างที่เห็น ซึ่งหลังจากโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ว่า “โอ้โหบ้านเราเป็นขนาดนี้เลยหรือ รถติดคิวยาวเลย” , “ ครบุรี เรายังไงก็สู้กันไปนะทุกคน เป็นแรงใจให้”
ในขณะที่บรรยากาศที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ประชาชนต้องต่อคิวนานเพื่อรอเติมน้ำมันเช่นกัน จนมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ป้อแป้ ตลกลิเกโคราช” โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “นอนจองคิวรอเติมน้ำมัน เมื่อไหร่จะถึงคิวฉันรอนานละเด้อ” ซึ่งเป็นภาพของผู้โพสต์มาจอดรถรอเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง ใน อ.ด่านขุนทด แต่จอดรอนาน รู้สึกเครียด จึงทำคอนเท้นต์ขำๆ แก้เครียด ด้วยการเอาเสื่อมาปูนอนรอหน้าตู้จ่ายน้ำมัน”
หลังจากได้โพสต์ออกไป ชาวโซเชียลหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ว่า “คลายเครียด” , “นี่แหละประเทศไทยไม่เคยเห็น ก็ต้องได้เห็น 55555” และบางคนบอกว่า “ ด่านขุนทดถึงชัยภูมิ ไม่มีปั๊มไหนมีเลยจ้าน้ำมัน” ซึ่งบรรยากาศการต่อคิวยาวรอเติมน้ำมันแบบนี้ จะมีให้เห็นถี่ขึ้นในต่างอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด เป็นอีกหนึ่งความเดือดร้อนร่วมกันในภาวการณ์แบบนี้