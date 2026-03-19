อึ้งทั้ง ตร.ทั้งกู้ภัย! กระบะติดคอกขนหอมหัวใหญ่พลิกคว่ำคาถนนขาณุวรลักษบุรี พบซุกยาบ้า 15 กระสอบ

กำแพงเพชร - กระบะติดคอกเหล็กทะเบียนเชียงใหม่เสียหลักพลิกคว่ำคาร่องกลางถนนขาณุวรลักษบุรี รถพังยับ-เทกระจาดหอมหัวใหญ่เกลื่อน ตำรวจ-กู้ภัยฯ เข้าช่วยเหลือไม่เจอคนขับ แต่พบกระสอบบรรจุยาบ้าปะปนอยู่ด้วยถึง 15 กระสอบ รวมไม่ต่ำกว่า 3,000,000 เม็ด
วันนี้ (19 มี.ค. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกร่องกลางถนนพหลโยธิน ม.5 บ้านคลองน้ำเย็นใต้ ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เมื่อ 05.00 น.เศษที่ผ่านมา จึงได้ออกตรวจสอบร่วมกับกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร จุดสลกบาตร
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ (สีบรอนซ์) ติดคอกเหล็ก ป้ายทะเบียน พม 8993 เชียงใหม่ ขนหอมหัวใหญ่มาเต็มคัน สภาพพังยับจากการตกถนน ตรวจสอบไม่พบคนขับอยู่ในที่เกิดเหตุ ส่วนหอมหัวใหญ่ที่บรรทุกมาจำนวนมากเทกระจาดกระจายเกลื่อน รวมทั้งกระสอบสีดำและสีเหลือง ตกอยู่อีก 15 กระสอบ
ตรวจสอบภายในกระสอบสีดำกับสีเหลืองที่แตกต่างจากถุงตาข่ายบรรจุหอมหัวใหญ่ดังกล่าว พบภายในกระสอบมียาบ้าประมาณ 3 ล้านเม็ด ที่ถูกขนลำเลียงปะปนมากับหอมหัวใหญ่ด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ รวมทั้งติดตามจับกุมคนขับรถดังกล่าวที่ได้หลบหนีจากจุดเกิดเหตุไปก่อนหน้านี้ เพื่อขยายผลทางคดีต่อไป
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาตีสี่เศษได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นจึงออกมาดูก็พบว่าเป็นรถกระบะขนหอมหัวใหญ่พลิกคว่ำเสียหลักตกร่องกลางถนนแต่ไม่เห็นคนขับอยู่ในรถ ต่อมาตำรวจเข้าตรวจสอบพบว่าเจอยาบ้าจำนวนมากดังกล่าว