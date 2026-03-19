รวบ 6 คนไทยเดินเท้าข้ามแดนจากปอยเปตเข้าไทยอ้างถูกหลอกทำงานสแกมเมอร์

สระแก้ว- รวบ 6 คนไทยเดินข้ามแดนจากปอยเปตเข้าไทย อ้างถูกหลอกผ่านเฟซบุ๊ก–ไลน์ชักชวนทำงานแม่บ้าน-ขายบัญชีธนาคาร ซ้ำถูกยึดเอกสารและบังคับสแกนใบหน้า หมดประโยชน์ถูกปล่อยแนวชายแดน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (19 มี.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1202 และชุดปฏิบัติการที่ 2 กองกำลังบูรพา ได้ร่วมกันควบคุมตัวคนไทย 6 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 2 รายและเด็กหญิง 1 ราย ขณะกำลังเดินเท้าลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทย บริเวณช่องทางธรรมชาติ ระหว่างจุดตรวจ อ.04 – อ.05 พิกัด บ้านภูน้ำเกลี้ยง ม. 5 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากการจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยทั้งหมดจนพบว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
เบื้องต้นไม่พบผู้นำพาหรือผู้นำทางในขณะจับกุม แต่จากการซักถามเชิงลึกทราบว่า ผู้ถูกจับกุมทั้งหมดมีพฤติการณ์เดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาในช่วงวันที่ 12–17 มี.ค.2569 หลังถูกชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือบุคคลรู้จัก ก่อนถูกลักลอบพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติไปทำงานในแก๊งกลลวงออนไลน์–รักลวง–งานลวง
ขณะที่ 1ในผู้ถูกจับกุมเล่าว่า ตนเองเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และได้ว่ารู้จักกับหญิงสาวชื่อ “ตะวัน” ผ่านเฟซบุ๊ก ก่อนพัฒนาไปพูดคุยทางไลน์ และถูกชักชวนให้เดินทางมาหาที่ จ.สระแก้ว โดยจะมีการจัดหารถรับ-ส่ง และเมื่อเดินทางถึงได้ถูกพาไปพักในรีสอร์ท ก่อนจะมีรถมารับพาไปยังพื้นที่ไร่อ้อย และพาลักลอบข้ามแดนไปยังฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา
" เมื่อไปถึงได้ถูกชายชาวไทยยึดโทรศัพท์และบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนถูกพาไปยังอาคารพาณิชย์หลายแห่ง ทั้งอาคาร 6 ชั้น 10 ชั้น และ 3 ชั้น ในพื้นที่กรุงปอยเปต และถูกสั่งให้สแกนใบหน้าหลายครั้ง ก่อนจะถูกย้ายที่พักไปมาอย่างต่อเนื่อง" สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กล่าว
ส่วนชายอีกคนเล่าว่า ได้ถูกชักชวนผ่านไลน์เพื่อให้ขายบัญชีธนาคาร โดยเสนอค่าตอบแทนบัญชีละ 25,000 บาท จึงเดินทางจากจ.สุราษฎร์ธานี มายังกรุงเทพฯ ก่อนจะมีคนมารับและพาไปยังพื้นที่ชายแดน จากนั้นได้ถูกพาลักลอบข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชา และถูกยึดเอกสารสำคัญเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ตนเองหวังทำงานเลี้ยงครอบครัว สุดท้ายติดกับดักแก๊งสแกมเมอร์
ด้านชายสูงอายุให้การว่า ถูกญาติชักชวนไปทำงานในประเทศกัมพูชา โดยอ้างว่าจะมีรายได้เดือนละ 10,000 บาท โดยหวังจะนำเงินไปรักษาภรรยาที่ป่วย แต่เมื่อไปถึงกลับถูกควบคุมตัวและยึดเอกสาร
ส่วนหญิง 2 รายพร้อมเด็กหญิงอีก 1 คน ให้การว่าพบประกาศรับสมัครงานแม่บ้านผ่านเฟซบุ๊ก เงินเดือน 15,000 บาท จึงเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายัง อ.อรัญประเทศ ก่อนจะถูกพาไปยังพักและลักลอบข้ามแดนไปยังฝั่งปอยเปตในลักษณะเดียวกัน โดยถูกยึดเอกสารและบังคับสแกนใบหน้า ก่อนปล่อยกลับไทย
ทั้งนี้ผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การสอดคล้องกันว่า เมื่อไปถึงฝั่งกัมพูชา จะถูกยึดโทรศัพท์และบัตรประชาชน ก่อนถูกพาไปยังอาคารหลายแห่ง มีการให้สแกนใบหน้าหลายครั้ง และถูกย้ายสถานที่พักไปมา
กระทั่งในช่วงกลางดึกวันที่ 18 มี.ค.ได้ถูกนำตัวขึ้นรถไปยังชายแดน และให้ลักลอบเดินเท้ากลับเข้ามายังประเทศไทย จนถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและจับกุมได้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลไปยังขบวนการผู้นำพา นายหน้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าเป็นขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
พร้อมฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังการถูกหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการชักชวนไปทำงานต่างประเทศ การเสนอรายได้สูงเกินจริง หรือการซื้อขายบัญชีธนาคาร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรม และเสี่ยงตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว.